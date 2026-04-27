Cártel del Diablo niega estar involucrado en crimen del pastor Óscar Núñez

En el mismo material, el sujeto lanza amenazas contra presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18, advirtiendo sobre posibles actos de violencia en zonas donde ambos grupos tendrían presencia. También hace referencia a otros hechos delictivos, que atribuye a acciones personales contra individuos señalados como pandilleros, ladrones o extorsionadores. "Si les duele, vengan quítenmelo (esa actividad ilícita), pero mi palabra se las doy firme 'pué', que de parte de mi gente no han matado a ese señor", remarcaron.