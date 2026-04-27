Cártel del Diablo niega estar involucrado en crimen del pastor Óscar Núñez

Un video difundido en redes sociales, presuntamente vinculado a la estructura criminal conocida como el cártel del Diablo, ha generado nuevas reacciones tras la reciente captura de un sospechoso relacionado con el secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez en el norte de Honduras.
En la grabación publicada en un perfil que la Policía Nacional analiza como ligado a la estructura criminal, un individuo asegura que el grupo delictivo no tiene relación con el crimen, pese a los señalamientos realizados por las autoridades. El mensaje surge luego de la detención de Eduin Eraldo Palma Benegas, alias “Puñal”, a quien se le vincula con el caso.
Durante el video, el interlocutor desacredita las investigaciones policiales y afirma que el capturado no formaría parte de la estructura criminal. Asimismo, sostiene que la organización se dedica exclusivamente al narcotráfico y niega cualquier participación en secuestros. "Y los verdaderos secuestradores libres, 'jjj'. La Policía Nacional son un meme andante", escribieron.
En el mismo material, el sujeto lanza amenazas contra presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18, advirtiendo sobre posibles actos de violencia en zonas donde ambos grupos tendrían presencia. También hace referencia a otros hechos delictivos, que atribuye a acciones personales contra individuos señalados como pandilleros, ladrones o extorsionadores. "Si les duele, vengan quítenmelo (esa actividad ilícita), pero mi palabra se las doy firme 'pué', que de parte de mi gente no han matado a ese señor", remarcaron.
"Si quieren guerra, bueno, la guerra va a empezar. Voy a matarles mucha gente en los sectores donde se mantienen esos 18, porque nosotros no hemos andado secuestrando a nadie", relataron en el video publicado ayer. La Policía Nacional confirmó la captura de Palma Benegas el domingo 26 de abril, señalándolo como uno de los presuntos implicados en el secuestro del pastor Óscar Núñez.
Las declaraciones se producen en un contexto de tensión tras el crimen del líder religioso, cuyo caso continúa bajo investigación.
De acuerdo con las indagaciones preliminares, la víctima fue privada de libertad el 20 de abril en una zona montañosa del municipio de Yorito, en el departamento de Yoro.
Tres días después, su cuerpo fue localizado en la aldea Agua Blanca, sector conocido como Ojo de Agua, en San José del Potrero, Comayagua.
Las autoridades sostienen que el detenido habría tenido un rol en la recepción de parte del dinero exigido como rescate, que ascendía a cinco millones de lempiras. Por este caso, enfrenta señalamientos por secuestro agravado y porte ilegal de arma de fuego.
El presunto negociador del cártel del Diablo fue remitido este domingo al centro penal de El Progreso, Yoro. A Eduin Eraldo Palma Benegas, de 29 años, alias “Puñal”, se le supone responsable de los delitos de secuestro agravado y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, en perjuicio del ciudadano Óscar Núñez y el orden público del Estado de Honduras.