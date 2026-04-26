Tabla posiciones Honduras: Cambio en la punta, Olimpia ya no puede ser líder y arde el descenso

Tegucigalpa, Honduras

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras entra en su recta final con un cierre cargado de tensión tanto en la lucha por el liderato como en la dramática pelea por el descenso, donde cada punto comienza a valer oro. En la parte alta de la tabla, el Fútbol Club Motagua dio un golpe de autoridad al golear 5-1 al CD Choloma, resultado que lo deja en una posición privilegiada y dependiendo de sí mismo para quedarse con el liderato de las vueltas regulares. Los azules llegan a la última jornada con la primera opción, ya que incluso un empate les bastaría para asegurar la cima, debido a que el Real España, su principal perseguidor, solo podría igualarlo en puntos pero no superarlo en la diferencia de goles.

Sin embargo, el cierre promete ser de alta intensidad, ya que tanto Motagua como Real España mantienen viva la pelea por el primer lugar, en una definición que se resolverá hasta el último minuto del campeonato. Cabe resaltar que el bicampeón Olimpia es tercero con 35 puntos y ya no puede quedarse con el liderato de las vueltas regulares debido a que los azules cuentan con 39 unidades. Aunque, el León aspira a un segundo lugar que le pertenece en estos momentos a la máquina que tiene 37 pts. En la zona media, el Platense dio un paso importante en su aspiración de clasificar a la liguilla tras vencer a Potros FC de Olancho, un triunfo vital que lo mantiene con vida en la competencia. El conjunto dirigido por Raúl Cáceres llegó a 21 puntos y se ubica de momento en la sexta posición, la última plaza disponible para la fase final. En la última jornada, Platense tendrá una prueba de fuego cuando visite al Olimpia en el estadio Nacional Chelato Uclés, mientras que los Potros de Olancho quedaron sin opciones reales de alcanzar a los líderes del torneo, quedando rezagados respecto a equipos como Real España, Motagua y Olimpia. Por su parte, los Lobos de la UPNFM dejaron escapar una oportunidad clave en su intento por meterse en la pelea por la triangular, tras caer 1-0 ante el Juticalpa FC en un partido donde no lograron concretar sus opciones y terminaron pagando caro la falta de contundencia.

DESCENSO AL ROJO VIVO