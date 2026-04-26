Tabla posiciones Honduras: Cambio en la punta, Olimpia ya no puede ser líder y arde el descenso

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras entra en su recta final con un cierre cargado de tensión tanto en la lucha por el liderato como en la dramática pelea por el descenso, donde cada punto comienza a valer oro.
En la parte alta de la tabla, el Fútbol Club Motagua dio un golpe de autoridad al golear 5-1 al CD Choloma, resultado que lo deja en una posición privilegiada y dependiendo de sí mismo para quedarse con el liderato de las vueltas regulares. Los azules llegan a la última jornada con la primera opción, ya que incluso un empate les bastaría para asegurar la cima, debido a que el Real España, su principal perseguidor, solo podría igualarlo en puntos pero no superarlo en la diferencia de goles.
Sin embargo, el cierre promete ser de alta intensidad, ya que tanto Motagua como Real España mantienen viva la pelea por el primer lugar, en una definición que se resolverá hasta el último minuto del campeonato.
Cabe resaltar que el bicampeón Olimpia es tercero con 35 puntos y ya no puede quedarse con el liderato de las vueltas regulares debido a que los azules cuentan con 39 unidades. Aunque, el León aspira a un segundo lugar que le pertenece en estos momentos a la máquina que tiene 37 pts.
En la zona media, el Platense dio un paso importante en su aspiración de clasificar a la liguilla tras vencer a Potros FC de Olancho, un triunfo vital que lo mantiene con vida en la competencia. El conjunto dirigido por Raúl Cáceres llegó a 21 puntos y se ubica de momento en la sexta posición, la última plaza disponible para la fase final.
En la última jornada, Platense tendrá una prueba de fuego cuando visite al Olimpia en el estadio Nacional Chelato Uclés, mientras que los Potros de Olancho quedaron sin opciones reales de alcanzar a los líderes del torneo, quedando rezagados respecto a equipos como Real España, Motagua y Olimpia.
Por su parte, los Lobos de la UPNFM dejaron escapar una oportunidad clave en su intento por meterse en la pelea por la triangular, tras caer 1-0 ante el Juticalpa FC en un partido donde no lograron concretar sus opciones y terminaron pagando caro la falta de contundencia.
DESCENSO AL ROJO VIVO
Pero el drama mayor se vive en el fondo de la tabla, donde el descenso se ha convertido en una verdadera batalla sin margen de error. Todo quedará definido en la última jornada, aunque aún queda pendiente el duelo de este lunes entre Génesis y Victoria, resultado que podría alterar por completo el panorama.
En este momento, el CD Choloma ocupa la penúltima posición con 31 puntos, mientras que el Victoria es último con 30 unidades. Sin embargo, si el Victoria logra sumar una victoria en su próximo compromiso, alcanzaría los 33 puntos y superaría al Choloma por dos unidades, trasladando toda la presión a la fecha final.
La última jornada será decisiva: el Victoria recibirá al Real España en un partido de alta exigencia, mientras que el CD Choloma tendrá que visitar al Marathón con la obligación de sumar para evitar el descenso. Un cierre de torneo que promete emoción, drama y definiciones al límite en el fútbol hondureño.