Listas las semifinales de la Liga de Ascenso: Tres históricos fueron eliminados

Francisco Morazán, Honduras.

En el propio estadio Sergio Reyes de Santa Rosa de Copán, el cuadro copaneco fue testigo de la contundencia de un Arsenal valiente y bien estructurado, que en una calurosa tarde logró imponerse con autoridad con marcador de 2-0 para convertirse en el último clasificado a la antesala de la gran final.

Si hay un equipo que está imponiendo respeto y demostrando jerarquía en la Liga de Ascenso , ese es el Arsenal SAO . El conjunto originario de Cantarranas, en Francisco Morazán, confirmó su poderío tras dejar en el camino al Deportes Savio y sellar su boleto a las semifinales del torneo Clausura.

La jornada de cuartos de final ya había dejado tres boletos definidos el sábado, con la clasificación de Estrella Roja de Danlí y Hondupino FC, ambos representantes del departamento de El Paraíso, además del Brasilia FC de Río Lindo, Cortés.

De cara a las semifinales, el Arsenal SAO tendrá un duelo exigente frente a Hondupino FC, un equipo que ha venido mostrando un nivel destacado en la recta final del campeonato. Por su parte, Estrella Roja de Danlí, actual campeón del torneo Apertura, se enfrentará al Brasilia FC con el objetivo de mantener vivo su sueño de lograr el ascenso directo a la primera división.

Uno de los aspectos más llamativos de esta fase ha sido la eliminación de clubes históricos con pasado en la máxima categoría del fútbol hondureño, como Real Sociedad, CD Vida y el propio Deportes Savio.

El Arsenal SAO destaca además por la experiencia de su plantel, que cuenta con futbolistas de recorrido como Óscar Salas, German “El Patón” Mejía, Sendel Cruz, Lesvin Medina y Jessé Moncada, varios de ellos con pasado en clubes importantes como Olimpia, Motagua y Juticalpa FC.

En cuanto al desenlace del torneo, el campeón del Clausura deberá enfrentarse al monarca del Apertura —actualmente Estrella Roja de Danlí— en una finalísima por el ascenso. Sin embargo, si el conjunto de Danlí logra coronarse también en este Clausura, obtendrá automáticamente su boleto a la primera división, ocupando la plaza que dejarán ya sea el CD Victoria o CD Choloma.