México vs Sudáfrica, EN VIVO Mundial 2026: Horario, ceremonia y dónde verlo

Ciudad de México, México.

La espera terminó. Después de años de preparación, expectativa y una cuenta regresiva que pareció interminable, la Copa del Mundo de 2026 finalmente abre sus puertas con un duelo cargado de simbolismo e historia. México y Sudáfrica serán los encargados de dar el puntapié inicial al torneo más grande que haya organizado la FIFA, en un encuentro que se disputará en el legendario Estadio Azteca y que será seguido por miles de millones de espectadores alrededor del planeta. El escenario no podía ser otro que el mítico Estadio Azteca, que vuelve a escribir una página dorada en el fútbol al convertirse en el primer estadio del planeta en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, después de hacerlo en 1970 y 1986. Se espera una asistencia cercana a los 87 mil espectadores en una noche cargada de emoción, historia y espectáculo.

Para México, el debut representa mucho más que tres puntos. El equipo dirigido por Javier Aguirre tendrá la responsabilidad de comenzar con buen pie frente a una selección sudafricana que llega con ilusión y sin presión. Además, existe un antecedente curioso: ambas selecciones ya se enfrentaron en un partido inaugural de Mundial, cuando empataron 1-1 en Sudáfrica 2010. Ahora, dieciséis años después, vuelven a cruzar caminos para abrir una nueva edición de la Copa del Mundo. La afición mexicana espera que figuras emergentes y jugadores consolidados puedan liderar un estreno exitoso en casa. La presión será enorme, pero también la oportunidad de regalar una alegría a millones de aficionados que llenarán las calles, plazas y estadios para vivir el arranque del torneo.

Show musical del Mundial 2026

Antes de que ruede el balón, el mundo presenciará una ceremonia inaugural que promete ser una de las más espectaculares de la historia reciente de los Mundiales. La FIFA preparó un show de aproximadamente 90 minutos antes del inicio del encuentro, con una producción diseñada para mostrar la riqueza cultural de México y la diversidad que caracteriza a esta Copa del Mundo compartida entre tres naciones. La gran protagonista será la cantante colombiana Shakira, quien encabezará el espectáculo e interpretará "Dai Dai", el himno oficial del Mundial 2026, junto al artista nigeriano Burna Boy. La participación de Shakira marca un nuevo capítulo de su histórica relación con las Copas del Mundo, tras haber sido una de las figuras musicales más emblemáticas de los torneos anteriores. El cartel artístico también contará con la presencia de reconocidas estrellas internacionales y mexicanas como Maná, Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules y la sudafricana Tyla, quien aportará un toque especial en representación del país rival del encuentro inaugural.

Horario de la inauguración

La ceremonia inaugural de la Copa del Mundo comienza este jueves 11 de junio a las 11:30 a.m. hora de Honduras (11:30 a.m. tiempo del centro de México).



Horario y dónde verlo el partido