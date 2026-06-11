Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026: Así fue la anotación

Ciudad de México, México.

Julián Quiñones escribió su nombre con letras doradas en la historia de las Copas del Mundo. El delantero de la selección mexicana se convirtió en el autor del primer gol del Mundial 2026 al marcar a los 9 minutos del partido inaugural frente a Sudáfrica, desatando la locura en un abarrotado Estadio Azteca. La jugada que terminó en el histórico tanto llegó tras un inicio arrollador del equipo dirigido por Javier Aguirre. México salió decidido a imponer condiciones desde el primer minuto y encontró recompensa rápidamente gracias a la potencia y olfato goleador de Quiñones, quien aprovechó un descuido de la defensa sudafricana para enviar el balón al fondo de la red.

En cuanto la pelota cruzó la línea de gol, el Azteca explotó en una celebración ensordecedora. Más de 80 mil aficionados saltaron de sus asientos para festejar una anotación que quedará grabada para siempre en los libros del fútbol mundial. Los compañeros de Quiñones corrieron a abrazarlo mientras el atacante celebraba emocionado ante una afición que soñaba con un comienzo perfecto en la Copa del Mundo. El tanto tuvo un significado especial no solo por adelantar a México en el marcador, sino porque convirtió a Quiñones en el primer futbolista en marcar en la edición 2026 del torneo, una distinción reservada para muy pocos jugadores a lo largo de la historia de los Mundiales.