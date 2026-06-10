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Mundial 2026: así luce el Estadio Azteca previo al México vs Sudáfrica

El Estadio Azteca muestra su nueva cara a pocas horas de la inauguración del Mundial 2026, completamente renovado y preparado para la gran cita.

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A pocas horas del arranque de la Copa del Mundo 2026, el Estadio Azteca luce imponente y completamente preparado para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

 Fotos: EFE - Getty Imágenes.
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Las gradas, los accesos y cada rincón del coloso de Santa Úrsula reflejan meses de trabajo y planificación. Todo está dispuesto para que la inauguración se desarrolle sin contratiempos y a la altura de un torneo de esta magnitud.

 Foto: EFE.
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La organización afina los últimos aspectos para garantizar una experiencia inolvidable a los miles de aficionados que asistirán al evento.

 Foto: EFE.
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El terreno de juego será el escenario donde comenzará oficialmente una nueva edición de la máxima cita del fútbol.

 Foto: EFE.
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La remodelación y modernización del Estadio Azteca han quedado al descubierto en cada una de sus estructuras.

 Foto: EFE.
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El recinto combina su enorme legado histórico con tecnología de última generación para ofrecer un espectáculo sin precedentes.

 Foto: EFE.
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Los alrededores del estadio ya comienzan a llenarse de color. Banderas de distintos países, puestos de souvenirs y miles de aficionados generan una atmósfera festiva que anticipa una jornada inolvidable.

 Foto: FIFA World Cup.
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La expectativa crece minuto a minuto entre los aficionados que llegan desde distintos puntos de México y del extranjero.

 Foto: EFE.
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La iluminación del estadio destaca como uno de los grandes atractivos. Conforme avanza la tarde, el Azteca comienza a mostrar un espectáculo visual que resalta la majestuosidad de sus renovadas instalaciones.

 Foto: Redes.
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El ambiente es de fiesta total. La música, los colores y la emoción de los aficionados convierten al histórico estadio en el epicentro del deporte mundial a pocas horas de que ruede el balón.

 Foto: EFE.
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El Estadio Azteca vuelve a escribir una página dorada en la historia del fútbol al convertirse en el primer escenario en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

 Foto: EFE.
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Algunos aficionados ya comenzaron a vivir la fiesta mundialista desde las afueras del Estadio Azteca, donde el ambiente festivo se ha instalado horas antes del inicio del partido inaugural.

 Foto: EFE.
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Desde temprano, grupos de seguidores se han reunido alrededor del recinto, portando banderas, camisetas de sus selecciones y llenando de color las calles cercanas al histórico estadio.

 Foto: EFE.
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La emoción se siente en cada rincón. Cánticos, tambores y celebraciones improvisadas han convertido los alrededores en una auténtica antesala de lo que será una jornada mundialista inolvidable.

 Foto: EFE.
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Las familias, turistas y grupos de amigos comparten fotografías y videos mientras esperan la apertura de accesos, disfrutando de un ambiente de convivencia entre hinchas de diferentes países.

 Foto: EFE.
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Con una imagen espectacular y un ambiente inmejorable, el mítico estadio mexicano espera el momento señalado para abrir oficialmente el Mundial 2026. Todo

 Foto: Getty Images
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