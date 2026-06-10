Mundial 2026: así luce el Estadio Azteca previo al México vs Sudáfrica

A pocas horas del arranque de la Copa del Mundo 2026, el Estadio Azteca luce imponente y completamente preparado para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.
Las gradas, los accesos y cada rincón del coloso de Santa Úrsula reflejan meses de trabajo y planificación. Todo está dispuesto para que la inauguración se desarrolle sin contratiempos y a la altura de un torneo de esta magnitud.
La organización afina los últimos aspectos para garantizar una experiencia inolvidable a los miles de aficionados que asistirán al evento.
El terreno de juego será el escenario donde comenzará oficialmente una nueva edición de la máxima cita del fútbol.
La remodelación y modernización del Estadio Azteca han quedado al descubierto en cada una de sus estructuras.
El recinto combina su enorme legado histórico con tecnología de última generación para ofrecer un espectáculo sin precedentes.
Los alrededores del estadio ya comienzan a llenarse de color. Banderas de distintos países, puestos de souvenirs y miles de aficionados generan una atmósfera festiva que anticipa una jornada inolvidable.
La expectativa crece minuto a minuto entre los aficionados que llegan desde distintos puntos de México y del extranjero.
La iluminación del estadio destaca como uno de los grandes atractivos. Conforme avanza la tarde, el Azteca comienza a mostrar un espectáculo visual que resalta la majestuosidad de sus renovadas instalaciones.
El ambiente es de fiesta total. La música, los colores y la emoción de los aficionados convierten al histórico estadio en el epicentro del deporte mundial a pocas horas de que ruede el balón.
El Estadio Azteca vuelve a escribir una página dorada en la historia del fútbol al convertirse en el primer escenario en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.
Algunos aficionados ya comenzaron a vivir la fiesta mundialista desde las afueras del Estadio Azteca, donde el ambiente festivo se ha instalado horas antes del inicio del partido inaugural.
Desde temprano, grupos de seguidores se han reunido alrededor del recinto, portando banderas, camisetas de sus selecciones y llenando de color las calles cercanas al histórico estadio.
La emoción se siente en cada rincón. Cánticos, tambores y celebraciones improvisadas han convertido los alrededores en una auténtica antesala de lo que será una jornada mundialista inolvidable.
Las familias, turistas y grupos de amigos comparten fotografías y videos mientras esperan la apertura de accesos, disfrutando de un ambiente de convivencia entre hinchas de diferentes países.
Con una imagen espectacular y un ambiente inmejorable, el mítico estadio mexicano espera el momento señalado para abrir oficialmente el Mundial 2026. Todo