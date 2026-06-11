Fuentes emblemáticas de San Pedro Sula lucen abandonadas y sin mantenimiento

San Pedro Sula cuenta con dos rotondas con fuentes emblemáticas que en su momento fueron luminosas. Sin embargo, actualmente han quedado solo con ese nombre, ya que presentan deterioro y se han convertido en focos de contaminación debido al agua estancada, además de afectar la imagen de la ciudad.
A esta situación se suma el deterioro de espacios importantes como la Plaza Mundialista. Desde que ocurrió un accidente que dañó una de las estructuras que sostiene el nombre del sitio, esta no ha sido reparada. El accidente ocurrió hace varios meses.
La rotonda de la Fuente Luminosa está ubicada en la intersección del bulevar Los Próceres y el anillo de Circunvalación. Esta fuente fue remodelada durante la administración de Armando Calidonio.
En febrero de 2020, la Municipalidad de San Pedro Sula renovó la Fuente Luminosa de Los Próceres con una inversión de 1.4 millones de lempiras. En ese momento se instalaron luces LED y adoquines de diferentes tonalidades. Actualmente, el sistema de iluminación no funciona de manera permanente y solo se utiliza durante la temporada navideña, cuando se instala el árbol de Navidad.
La fuente también ha perdido algunas estructuras ornamentales. En sus alrededores se acumula agua que permanece estancada, lo que favorece la proliferación de contaminación.
De acuerdo con la información expuesta durante la sesión corporativa más reciente, no existe en el presupuesto municipal ningún proyecto orientado a la recuperación de esta fuente. En el caso de los daños en la Plaza Mundialista, su reparación dependerá de la asignación de recursos mediante transferencias internas.
Club Rotario propone monumento
Mientras que la fuente luminosa del bulevar del norte fue restaurada en octubre de 2000 por el grupo Alcón en apoyo a la ciudad y al medio ambiente.
Durante la sesión corporativa recién pasada, el Club Rotario de San Pedro Sula envió una correspondencia a la Corporación Municipal.
La organización solicita la asignación de la rotonda ubicada en la convergencia del anillo de Circunvalación y el bulevar del Norte, con el propósito de construir en ese espacio el Monumento a la Familia.
Según el Club Rotario de San Pedro Sula, el proyecto surge de su visión de proyección comunitaria y busca transmitir un mensaje sobre la unidad e integración familiar como núcleo fundamental de la sociedad.
"Estamos convencidos de que una familia unida constituye la base para enfrentar y resolver los múltiples desafíos sociales actuales. Por ello, a través de esta obra buscamos promover visualmente estos valores, contribuyendo además al embellecimiento urbano y al fortalecimiento de la formación cívica de ciudadanos y visitantes", señala la organización en la correspondencia enviada a la Corporación Municipal.
La propuesta contempla que la escultura sea elaborada por un artista de reconocido prestigio utilizando mármol reconstruido, un material que, según el Club Rotario, ofrece alto valor estético y durabilidad frente a las condiciones climáticas de la ciudad.
La inversión estimada para el proyecto ronda los siete millones de lempiras. Una vez asignado el espacio, el Club Rotario iniciaría las gestiones para la captación de recursos.
La organización también solicitó el respaldo de la Corporación Municipal, apoyo que podría ser considerado en futuras planificaciones presupuestarias.
José Antonio Rivera, regidor municipal, explicó que la correspondencia fue recibida y que se realizarán los análisis correspondientes.
Especialistas sugieren recuperar espacios
Por su parte, Israel Rubí, arquitecto, señaló que el abandono de ambas fuentes es evidente y que requiere mantenimiento y remozamiento para recuperar su atractivo.
"En este momento se han convertido en focos de contaminación. Además, debe aprovecharse la oportunidad para implementar diseños diferentes y dar mayor fluidez al tráfico en esas rotondas", expresó Israel Rubí, arquitecto.
Rubí agregó que, si existe una propuesta formal por parte de la sociedad civil, el municipio debería suscribir un convenio que posteriormente sea aprobado por la Corporación Municipal y cumpla con los requisitos establecidos.
“Si hay un ofrecimiento serio de la sociedad civil, el municipio debería firmar un convenio para que sea aprobado por la Corporación Municipal y cumpla con los requisitos necesarios”, indicó Israel Rubí, arquitecto.
El especialista consideró que sería positivo que la municipalidad promoviera un concurso de diseño para presentar propuestas que representaran la identidad de la ciudad y permitieran recuperar estos espacios urbanos.
Asimismo, señaló que es importante realizar inspecciones periódicas para reparar daños menores en plazas, mercados icónicos, áreas verdes de puentes y medianas, con el fin de mejorar la imagen urbana de San Pedro Sula.