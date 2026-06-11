Fuentes emblemáticas de San Pedro Sula lucen abandonadas y sin mantenimiento

San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula cuenta con dos rotondas con fuentes emblemáticas que en su momento fueron luminosas. Sin embargo, actualmente han quedado solo con ese nombre, ya que presentan deterioro y se han convertido en focos de contaminación debido al agua estancada, además de afectar la imagen de la ciudad.

A esta situación se suma el deterioro de espacios importantes como la Plaza Mundialista. Desde que ocurrió un accidente que dañó una de las estructuras que sostiene el nombre del sitio, esta no ha sido reparada. El accidente ocurrió hace varios meses.

La rotonda de la Fuente Luminosa está ubicada en la intersección del bulevar Los Próceres y el anillo de Circunvalación. Esta fuente fue remodelada durante la administración de Armando Calidonio.

En febrero de 2020, la Municipalidad de San Pedro Sula renovó la Fuente Luminosa de Los Próceres con una inversión de 1.4 millones de lempiras. En ese momento se instalaron luces LED y adoquines de diferentes tonalidades. Actualmente, el sistema de iluminación no funciona de manera permanente y solo se utiliza durante la temporada navideña, cuando se instala el árbol de Navidad.

La fuente también ha perdido algunas estructuras ornamentales. En sus alrededores se acumula agua que permanece estancada, lo que favorece la proliferación de contaminación.

De acuerdo con la información expuesta durante la sesión corporativa más reciente, no existe en el presupuesto municipal ningún proyecto orientado a la recuperación de esta fuente. En el caso de los daños en la Plaza Mundialista, su reparación dependerá de la asignación de recursos mediante transferencias internas.