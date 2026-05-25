San Pedro Sula se prepara para celebrar sus 490 años y su feria juniana

San Pedro Sula, Honduras

Con grandes desafíos en infraestructura, saneamiento ambiental y planificación urbana, San Pedro Sula se prepara para celebrar sus 490 años de fundación y la tradicional Feria Juniana en honor a San Pedro Apóstol. Las principales exposiciones comerciales afinan detalles para sus actividades, mientras la Municipalidad de San Pedro Sula anunció el lanzamiento oficial de la Feria Juniana el próximo 29 de mayo con un espectáculo en el parque central. La Corporación Municipal ya asignó medio millón de lempiras a la Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad Urbana (Presemu) para ejecutar el plan de seguridad de la feria. Las acciones contemplan la regulación de horarios en discotecas y bares, muchas irrespetan horarios, el control del orden durante desfiles y actividades, así como medidas de prevención para los asistentes. En el marco de la Feria Juniana también se desarrollará el Foro Interamericano de Turismo, que reunirá a representantes de más de 22 países. Las autoridades municipales enfrentan el reto de proyectar una ciudad limpia y ordenada, tomando en cuenta que San Pedro Sula se convertirá en una vitrina internacional durante las celebraciones.

Uno de los grandes atractivos

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) afina los últimos detalles para la esperada ExpoJuniana 2026, el tradicional evento comercial e industrial que se realiza cada año como parte de la Feria Juniana de San Pedro Sula. La exposición se desarrollará del 19 al 28 de junio en las instalaciones de Expocentro. Melisa Yacamán, gerente de Expocentro, informó que la venta de estands continúa abierta y que aún existen espacios disponibles para empresas interesadas en formar parte de la actividad. Además que ya se confirmó la participación de expositores nacionales e internacionales, consolidando a ExpoJuniana como uno de los eventos más importantes para la promoción empresarial y el dinamismo económico de la región. Entre las principales novedades de este año destaca una exposición especial de China, ubicada en uno de los edificios del recinto, que promete convertirse en uno de los principales atractivos para los visitantes. Asimismo, aprovechando el ambiente futbolero generado por el Mundial, la exposición contará con espacios y experiencias alusivas al fútbol, donde las familias podrán disfrutar de los partidos durante los días del evento. Yacamán señaló que Expocentro está prácticamente listo para recibir a más de 300 mil visitantes entre adultos y niños, quienes durante 10 días podrán disfrutar de la exposición comercial, juegos mecánicos, conciertos diarios y una amplia oferta de entretenimiento familiar en el marco de la Feria Juniana.

Por su parte, los encargados del Campo Agas abrirá sus puertas del 19 al 28 de junio y se prepara para ofrecer lo mejor de la 58 edición de su exposición, con una agenda llena de actividades para toda la familia.