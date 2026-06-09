Basura, deforestación y falta de obras agravan inundaciones en SPS

La proliferación de basura en las calles, la deforestación y la falta de un plan integral con obras de mitigación se conjugan para provocar caos en San Pedro Sula cada vez que llueve, especialmente en las zonas bajas de la ciudad.
Para los expertos en hidráulica, la ciudad necesita invertir más en infraestructura de mitigación. Asimismo, señalan que la ciudadanía también tiene responsabilidad en la prevención de inundaciones al evitar la obstrucción de drenajes, una práctica que provoca daños considerables.
Los estragos causados por las lluvias en los últimos días vuelven a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de la ciudad y la urgencia de contar con un plan efectivo. Las inundaciones en sectores bajos y zonas vulnerables se han convertido en una constante cada vez que se registran precipitaciones. En áreas como las colonias Suazo Córdova y Sandoval Sorto, varias familias permanecen en riesgo.
Alex Estévez, comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), informó que se han sostenido reuniones con representantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), la Municipalidad de San Pedro Sula y otras instituciones para fortalecer las acciones de preparación y respuesta ante emergencias.
"Estamos trabajando en las estructuras comunitarias. Se equipan y se preparan en algunos casos", indicó Estévez, quien recordó que San Pedro Sula es una ciudad altamente vulnerable y que la temporada ciclónica ya comenzó.
"Hemos hablado con las autoridades municipales para conocer las perspectivas para este año. La temporada ciclónica en el Atlántico, que es la que generalmente genera problemas, no estará muy activa y se prevé la formación de 13 sistemas con nombre que podrían alcanzar categoría de tormenta tropical o huracán. No todos afectarán al país, ya que algunos se forman y se disipan rápidamente; sin embargo, los sistemas que se desarrollan en el Pacífico sí podrían generar lluvias en el norte y occidente del territorio nacional ", explicó.
Socavones y daños
El funcionario agregó que las lluvias comenzarán presentándose y que los frentes fríos también contribuyen al aumento de las precipitaciones, provocando inundaciones que generan afectaciones y complicaciones en la ciudad.
Según los informes más recientes, las lluvias dejaron inundaciones en zonas bajas y desplazadas en sectores elevados. "Se registra un problema en la colonia Suazo Córdova . Hay un socavón en la colonia Sandoval Sorto, pero no se puede ingresar maquinaria debido a las condiciones del terreno. Además, varias viviendas fueron construidas en el lecho También de una quebrada y hay unas 12 casas en riesgo", detalló.
Estévez explicó que el socavamiento en este sector se debe a construcciones levantadas sobre el cauce natural de la quebrada.
"Construyeron planchas que dificultan el flujo del agua, por lo que esta busca salida y termina socavando el terreno. Hay 12 viviendas con riesgo inminente", afirmó el funcionario.
El comisionado hizo un llamado a la población para sumar a los esfuerzos de prevención impulsados por las autoridades sobre todo el de mantener limpios los cauces de los ríos.
"Debemos cambiar la cultura de arrojar basura en los drenajes y evitar la tala de bosques en las partes altas. La población debe tomar conciencia", expresó.
Añadió que la ciudad ha enfrentado numerosas inundaciones en las que las corrientes arrastran llantas, escombros y grandes cantidades de sedimento provenientes de zonas deforestadas, situaciones que, según dijo, podrían evitarse con acciones preventivas.
También los pobladores denunciaron un socavón que se formó en la segunda calle 6 y 7 avenidas del barrio Guamilito, una vía muy transitada.
"Se está haciendo más grande el agujero y es necesario que las autoridades municipales pongan cartas en el asunto porque puede caer un carro o un vehiculo en el lugar", dijo Carmen Méndez, residente en la zona,
Plan integral de mitigación permanente
Osmin Bautista, ingeniero civil y experto en hidráulica, señaló que es necesario realizar una limpieza permanente de tragantes, pozos de visita, canales principales y secundarios para reducir el riesgo de inundaciones.
Además, recomendó mantener labores continuas en canales terciarios y estructuras de drenaje para mejorar el desalojo de aguas lluvias y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos climáticos.
Por su parte, Luis Beltrán, gerente de Infraestructura de la Municipalidad de San Pedro Sula, aseguró que la limpieza de canales y cauces se realiza de forma permanente en la ciudad. Sin embargo, pidió la colaboración de la población para mantener estos espacios libres de desechos.
“El mayor problema, como ocurrió en la quebrada La Primavera, es la formación de tapones de basura que terminan obstruyendo el paso del agua”, manifestó.