Basura, deforestación y falta de obras agravan inundaciones en SPS

San Pedro Sula, Honduras

La proliferación de basura en las calles, la deforestación y la falta de un plan integral con obras de mitigación se conjugan para provocar caos en San Pedro Sula cada vez que llueve, especialmente en las zonas bajas de la ciudad.

Para los expertos en hidráulica, la ciudad necesita invertir más en infraestructura de mitigación. Asimismo, señalan que la ciudadanía también tiene responsabilidad en la prevención de inundaciones al evitar la obstrucción de drenajes, una práctica que provoca daños considerables.

Los estragos causados ​​por las lluvias en los últimos días vuelven a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de la ciudad y la urgencia de contar con un plan efectivo. Las inundaciones en sectores bajos y zonas vulnerables se han convertido en una constante cada vez que se registran precipitaciones. En áreas como las colonias Suazo Córdova y Sandoval Sorto, varias familias permanecen en riesgo.

Alex Estévez, comisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), informó que se han sostenido reuniones con representantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), la Municipalidad de San Pedro Sula y otras instituciones para fortalecer las acciones de preparación y respuesta ante emergencias.

"Estamos trabajando en las estructuras comunitarias. Se equipan y se preparan en algunos casos", indicó Estévez, quien recordó que San Pedro Sula es una ciudad altamente vulnerable y que la temporada ciclónica ya comenzó.

"Hemos hablado con las autoridades municipales para conocer las perspectivas para este año. La temporada ciclónica en el Atlántico, que es la que generalmente genera problemas, no estará muy activa y se prevé la formación de 13 sistemas con nombre que podrían alcanzar categoría de tormenta tropical o huracán. No todos afectarán al país, ya que algunos se forman y se disipan rápidamente; sin embargo, los sistemas que se desarrollan en el Pacífico sí podrían generar lluvias en el norte y occidente del territorio nacional ", explicó.