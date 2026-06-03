Lluvias dejan calles anegadas y bulevares colapsados en San Pedro Sula

San Pedro Sula.

Las intensas lluvias registradas desde la madrugada de este miércoles han provocado inundaciones urbanas en varios sectores de San Pedro Sula, afectando la movilidad vehicular y peatonal en varios puntos de la ciudad. Uno de los sectores más impactados es la avenida Juan Pablo II, donde varios tramos permanecen anegados. También en el bulevar del sur, donde numerosos conductores se vieron obligados a detener la marcha de sus vehículos, generando congestionamientos y extensas filas.

Las precipitaciones también han causado problemas en la 20 calle, la 7 calle, la 13 calle y 33 calle. En estas zonas, el nivel del agua ha complicado la circulación y reducido la visibilidad para quienes transitan por las principales vías.

En el sector de Chamelecón, las autoridades reportaron afectaciones en la comunidad de La Providencia, donde el agua comenzó a acumularse en calles y áreas habitadas, elevando el riesgo para las familias que residen en zonas vulnerables. Ante las condiciones climáticas, los organismos de emergencia recomendaron a la población evitar cruzar calles inundadas, conducir con precaución y mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre cualquier situación de riesgo.