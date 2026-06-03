Clima en Honduras: Persistirá el calor, pero se esperan lluvias con actividad eléctrica

Tegucigalpa

El calor continuará predominando en la mayor parte del territorio hondureño durante este miércoles 03 de junio de 2026; sin embargo, las lluvias seguirán en algunas regiones durante las próximas horas, así lo informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

De acuerdo con el pronóstico oficial emitido por la Copeco a través de sus canales oficiales, el país experimentará un escenario climático dividido debido al ingreso de humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del mar Caribe.

Aunque la mañana se mantendrá generalmente seca y cálida, las condiciones cambiarán en horas de la tarde. Copeco advirtió que el transporte de humedad generará lluvias y chubascos dispersos, los cuales vendrán acompañados de actividad eléctrica aislada, afectando principalmente a la región suroccidental del país.

Asimismo, los expertos pronostican precipitaciones débiles y aisladas en los departamentos de la zona sur y el oriente de Honduras.

Las autoridades recuerdan a la población la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las medidas preventivas necesarias, especialmente al momento en que se registren las lluvias.