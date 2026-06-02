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Cuatro jóvenes harán historia por Honduras en la Olimpiada Internacional de Química

Por primera vez, el país competirá en la IChO, considerada la olimpiada de química más prestigiosa del mundo para estudiantes de secundaria. La delegación hondureña viajará a Tashkent, Uzbekistán, tras más de seis meses de preparación

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 16:06 -
  • Jessica Figueroa
Cuatro jóvenes harán historia por Honduras en la Olimpiada Internacional de Química

Ángel Daniel Munguía Andino, Mónica Cecilia Brizuela Zavala, Kristell Daniela Gómez Escobar y Diana María Fuentes Villeda participarán en la 58ª edición de la Olimpiada Internacional de Química se llevará a cabo del 10 al 19 de julio en la ciudad de Tashkent, Uzbekistán (Asia Central).
San Pedro Sula, Honduras

Hay historias que no hacen ruido, pero deberían llenar de orgullo a todo un país. Esta es una de ellas: cuatro jóvenes hondureños, estudiosos, disciplinados y apasionados por la ciencia, representarán por primera vez a Honduras en la Olimpiada Internacional de Química, la competencia más prestigiosa del mundo para estudiantes de secundaria en esta área.

Se trata de Ángel Daniel Munguía Andino, de Francisco Morazán; Diana María Fuentes Villeda, de Ocotepeque; Kristell Daniela Gómez Escobar, también de Francisco Morazán; y Mónica Cecilia Brizuela Zavala, de Cortés.

Sus nombres quedarán registrados como parte de la primera delegación hondureña que participará en la International Chemistry Olympiad (IChO), un evento académico de alto nivel que reúne a los mejores talentos juveniles de química de decenas de países.

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Para llegar hasta aquí no bastó con tener buenas notas ni facilidad para las ciencias. Estos jóvenes pasaron por un proceso nacional de selección y más de seis meses de preparación, entre jornadas de estudio, entrenamiento especializado, resolución de problemas complejos y una disciplina que muchas veces ocurre lejos de los reflectores.

La 58ª edición de la Olimpiada Internacional de Química se desarrollará del 10 al 19 de julio en Tashkent, Uzbekistán, donde participarán delegaciones de 96 países.

La delegación será acompañada por el presidente del Comité Hondureño de Olimpiadas de Química, Adal Martínez, quien fungirá como jefe de delegación, junto a Yency Reyes como Observadora Científica y Rodrigo Moreno, quien participará como mentor del equipo.

La delegación será acompañada por el presidente del Comité Hondureño de Olimpiadas de Química, Adal Martínez, quien fungirá como jefe de delegación, junto a Yency Reyes como Observadora Científica y Rodrigo Moreno, quien participará como mentor del equipo.

La competencia es considerada una de las más exigentes del mundo en el ámbito científico juvenil.

Los participantes deben enfrentarse a pruebas teóricas y prácticas de alto nivel, con contenidos que, según docentes y especialistas, en muchos casos superan los temas que se estudian en secundaria e incluso se acercan a áreas avanzadas de formación universitaria.

La delegación hondureña será acompañada por el presidente del Comité Hondureño de Olimpiadas de Química, Adal Martínez, quien fungirá como jefe de delegación. También viajarán Rodrigo Moreno, como mentor del equipo, y Yency Reyes, como observadora científica.

Más allá de una competencia internacional, la participación de Honduras en esta olimpiada representa un paso histórico para la educación científica del país.

Es también una muestra de que en las aulas hondureñas hay jóvenes con enorme potencial, capaces de prepararse, competir y abrirse camino en escenarios donde se mide el talento académico del mundo.

Uzbekistán es uno de los países más innovadores en el mundo en el área de la química. Este hermoso país queda en <b>Asia Central</b>, y no tiene salida al mar (e incluso está rodeado por otros países que tampoco tienen costa).

Uzbekistán es uno de los países más innovadores en el mundo en el área de la química. Este hermoso país queda en Asia Central, y no tiene salida al mar (e incluso está rodeado por otros países que tampoco tienen costa).

El logro ha sido posible gracias al trabajo impulsado por el Comité Hondureño de Olimpiadas de Química, organización que en los últimos años ha promovido la participación de estudiantes hondureños en competencias científicas nacionales e internacionales.

La presencia de estos cuatro jóvenes en Uzbekistán también envía un mensaje claro: Honduras necesita mirar más hacia sus talentos, apoyar las olimpiadas científicas y crear más oportunidades para quienes encuentran en la ciencia, la investigación y el estudio una forma de poner en alto el nombre del país.

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Para Ángel, Diana, Kristell y Mónica, el viaje no solo significa competir. Significa llevar la bandera hondureña a una de las vitrinas académicas más importantes del mundo.

Significa demostrar que el talento también nace en los laboratorios escolares, en los cuadernos llenos de fórmulas, en las horas de estudio silencioso y en los sueños de jóvenes que se atreven a pensar en grande.

Esta vez, Honduras no irá a una cancha ni a un escenario artístico. Irá a competir con conocimiento. Y eso también merece aplausos.

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Jessica Figueroa
Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

Periodista de investigación, editora y cronista. Con 22 años en el periodismo escrito y multimedia. Con subespecialidades en diseño y edición gráfica e inteligencia artificial.

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