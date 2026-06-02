Cuatro jóvenes harán historia por Honduras en la Olimpiada Internacional de Química

San Pedro Sula, Honduras

Hay historias que no hacen ruido, pero deberían llenar de orgullo a todo un país. Esta es una de ellas: cuatro jóvenes hondureños, estudiosos, disciplinados y apasionados por la ciencia, representarán por primera vez a Honduras en la Olimpiada Internacional de Química, la competencia más prestigiosa del mundo para estudiantes de secundaria en esta área. Se trata de Ángel Daniel Munguía Andino, de Francisco Morazán; Diana María Fuentes Villeda, de Ocotepeque; Kristell Daniela Gómez Escobar, también de Francisco Morazán; y Mónica Cecilia Brizuela Zavala, de Cortés. Sus nombres quedarán registrados como parte de la primera delegación hondureña que participará en la International Chemistry Olympiad (IChO), un evento académico de alto nivel que reúne a los mejores talentos juveniles de química de decenas de países.

Para llegar hasta aquí no bastó con tener buenas notas ni facilidad para las ciencias. Estos jóvenes pasaron por un proceso nacional de selección y más de seis meses de preparación, entre jornadas de estudio, entrenamiento especializado, resolución de problemas complejos y una disciplina que muchas veces ocurre lejos de los reflectores. La 58ª edición de la Olimpiada Internacional de Química se desarrollará del 10 al 19 de julio en Tashkent, Uzbekistán, donde participarán delegaciones de 96 países.

La competencia es considerada una de las más exigentes del mundo en el ámbito científico juvenil. Los participantes deben enfrentarse a pruebas teóricas y prácticas de alto nivel, con contenidos que, según docentes y especialistas, en muchos casos superan los temas que se estudian en secundaria e incluso se acercan a áreas avanzadas de formación universitaria.

La delegación hondureña será acompañada por el presidente del Comité Hondureño de Olimpiadas de Química, Adal Martínez, quien fungirá como jefe de delegación. También viajarán Rodrigo Moreno, como mentor del equipo, y Yency Reyes, como observadora científica. Más allá de una competencia internacional, la participación de Honduras en esta olimpiada representa un paso histórico para la educación científica del país. Es también una muestra de que en las aulas hondureñas hay jóvenes con enorme potencial, capaces de prepararse, competir y abrirse camino en escenarios donde se mide el talento académico del mundo.

El logro ha sido posible gracias al trabajo impulsado por el Comité Hondureño de Olimpiadas de Química, organización que en los últimos años ha promovido la participación de estudiantes hondureños en competencias científicas nacionales e internacionales. La presencia de estos cuatro jóvenes en Uzbekistán también envía un mensaje claro: Honduras necesita mirar más hacia sus talentos, apoyar las olimpiadas científicas y crear más oportunidades para quienes encuentran en la ciencia, la investigación y el estudio una forma de poner en alto el nombre del país.