Salud declara obligatoria la vacuna contra el sarampión para hondureños que viajen al extranjero

Tegucigalpa

La Secretaría de Salud, debido al incremento del riesgo epidemiológico de sarampión en la región y la confirmación de casos importados en el país, declaró obligatoria la vacunación contra esta enfermedad para todo ciudadano hondureño que planee viajar hacia naciones que registren una circulación activa del virus.

Según detalla el comunicado, la medida responde de forma directa a los brotes de sarampión reportados recientemente en diversos países, lo que eleva el peligro de una mayor importación de contagios.

Las autoridades sanitarias detallan que se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa capaz de provocar complicaciones graves e incluso la muerte, ensañándose especialmente con niños pequeños, personas no inmunizadas y grupos vulnerables.