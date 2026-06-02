Salud declara obligatoria la vacuna contra el sarampión para hondureños que viajen al extranjero

La Secretaría de Salud, debido al incremento del riesgo epidemiológico de sarampión en la región y la confirmación de casos importados en el país, declaró obligatoria la vacunación contra esta enfermedad para todo ciudadano hondureño que planee viajar hacia naciones que registren una circulación activa del virus.
Según detalla el comunicado, la medida responde de forma directa a los brotes de sarampión reportados recientemente en diversos países, lo que eleva el peligro de una mayor importación de contagios.
Las autoridades sanitarias detallan que se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa capaz de provocar complicaciones graves e incluso la muerte, ensañándose especialmente con niños pequeños, personas no inmunizadas y grupos vulnerables.
La normativa entrará en vigor a partir de su firma y posterior publicación en el diario oficial La Gaceta. Se estipula de forma estricta que todo hondureño con destino a naciones afectadas —entre ellas Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá— tendrá que presentar de forma obligatoria su carnet oficial de vacunación en los puestos migratorios y aduaneros, ya sea que salga por vía aérea, marítima o terrestre.
De acuerdo con el comunicado, los viajeros que ingresen al territorio nacional y presenten síntomas sospechosos compatibles con la enfermedad, caracterizados primordialmente por fiebre y erupciones cutáneas, deberán acudir inmediatamente al centro asistencial más cercano y permanecer en aislamiento preventivo estricto hasta que el laboratorio descarte el virus.
Finalmente, la Secretaría de Salud reconoció con preocupación que los niveles de cobertura de vacunación contra el sarampión en Honduras se mantienen actualmente por debajo del 95% recomendado para asegurar una inmunidad colectiva sólida. Ante este escenario, la institución remarcó la urgencia de potenciar las jornadas de inmunización a nivel nacional, recordando a la ciudadanía que la vacuna es segura, eficaz y el escudo fundamental para proteger las vidas.