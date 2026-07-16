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Messi no se cansa: va por otro récord tras clasificar a otra final del Mundial

El jugador argentino sigue agrandando su legado en el Mundial 2026 y con la clasificación a la final puede igualar otra marca.

Messi no se cansa: va por otro récord tras clasificar a otra final del Mundial

Lionel Messi sigue escribiendo su nombre en letras doradas en el Mundial 2026.
Estados Unidos.

Lionel Messi no para de romper récords e igualar marcas. El capitán de la Albiceleste jugará una nueva final de la Copa del Mundo luego de vencer por 1-2 a Inglaterra en un intenso partido que terminaron remontando en la recta final.

Con esta clasificación, el '10' igualará el domingo al brasileño Marcos Evangelista de Moraes 'Cafú' como los únicos jugadores en la historia que han disputado tres finales de la Copa del Mundo.

Messi, que perdió con la Albiceleste frente a Alemania la de Brasil 2014 y ganó en la tanda de penaltis a Francia en Qatar 2022, jugará contra España la final en el Metlife, el domingo.

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La Albiceleste le remontó a los ingleses este miércoles en Atlanta tras el gol de Anthony Gordon y ya en el tramo final por medio de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, consiguieron el pase a la gran final.

Cafú jugó su primera final en el Rose Bowl de Los Angeles, en 1994, al entrar en el primer tiempo en sustitución de Jorginho, que se lesionó, y fue titular indicutible en Francia 1998, donde perdió con los anfitriones y Corea-Japón 2002, en el que Brasil se impuso a Alemania por 2-0.

Otros cuatro jugadores han llegado a tres finales, pero no han jugado en todas.

- Pelé, ganador de tres Copas del Mundo (1958, 1962 y 1970), no jugó en Chile-62 por lesión.

- Ronaldo Nazario (1994, 98 y 2002), no jugó en la primera.

- Los alemanes Pierre Littbarski y Lothar Matthaeus (1982, 1986, 1990) tampoco llegaron a jugar las tres. El primero jugó en España-82 e Italia-90, y estuvo en el banquillo en el Azteca, y el segundo fue suplente en la cita española.

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Redacción web
Agencia Efe/Redacción La Prensa

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