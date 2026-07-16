Messi no se cansa: va por otro récord tras clasificar a otra final del Mundial

Estados Unidos.

Lionel Messi no para de romper récords e igualar marcas. El capitán de la Albiceleste jugará una nueva final de la Copa del Mundo luego de vencer por 1-2 a Inglaterra en un intenso partido que terminaron remontando en la recta final.

Con esta clasificación, el '10' igualará el domingo al brasileño Marcos Evangelista de Moraes 'Cafú' como los únicos jugadores en la historia que han disputado tres finales de la Copa del Mundo.

Messi, que perdió con la Albiceleste frente a Alemania la de Brasil 2014 y ganó en la tanda de penaltis a Francia en Qatar 2022, jugará contra España la final en el Metlife, el domingo.