Apagones provocan pérdidas superiores a L500 millones diarios en Honduras

Sara Orellana, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Siguatepeque, afirmó que los apagones y los mantenimientos programados afectan la actividad económica del municipio, especialmente a las empresas que no cuentan con <b>generadores.</b>"Comprar un generador representa una inversión adicional que muchas empresas no pueden asumir", expresó.En Honduras, alrededor del 70% del empleo es generado por las mipymes y los <b>emprendimientos</b>, por lo que las interrupciones del servicio eléctrico ponen en riesgo miles de puestos de trabajo al impedir su operación normal.