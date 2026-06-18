"La factura de energía este mes, me subió 10 veces más de lo normal": el reclamo en Atlántida

La Ceiba, Atlántida

La crisis por la deficiente prestación del servicio de energía eléctrica ha desbordado la paciencia de los pobladores en el departamento de Atlántida. El recién pasado jueves, habitantes del municipio de Esparta se tomaron la carretera CA-13, a la altura del puente sobre el río San Juan, y bloquearon el paso vehicular como medida de presión para exigir una solución inmediata a los constantes cortes de energía eléctrica.

Los manifestantes denunciaron que los apagones son recurrentes y prolongados, lo que afecta gravemente la calidad de vida en la zona. “Queremos que el Gobierno solucione este problema, porque aquí se nos va la energía a cada rato y por varias horas. Hay noches enteras que no podemos dormir por el calor y los recibos cada vez vienen más altos”, manifestó Osman Peralta, abonado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), quien participó en la toma.

El malestar no se limita a Esparta. El Movimiento Social Organizado (Moso) de La Ceiba oficializó su respaldo a las exigencias y convocó a la ciudadanía a una movilización este viernes. La organización invitó a los ceibeños a concentrarse a las 5:00 de la tarde en el Malecón de la ciudad, desde donde partirá una marcha que recorrerá las principales calles. La protesta tiene tres ejes fundamentales: el rechazo al alto costo de la energía eléctrica, la exigencia de un cese a los constantes apagones y la oposición a la privatización del servicio eléctrico en el país.