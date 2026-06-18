Intervienen de emergencia el muelle ceibeño ante constantes encallamientos

La Ceiba, Atlántida

Ante la crítica situación que enfrentan los sectores pesquero y de carga por la poca profundidad del canal de acceso al Puerto de Cabotaje de esta ciudad, la Alcaldía Municipal de La Ceiba inició trabajos de dragado para mitigar los constantes encallamientos de embarcaciones registrados en los últimos días. La problemática ha generado pérdidas económicas significativas, lo que provocó que empresarios del rubro manifestaran su malestar ante las autoridades portuarias y exigieran soluciones inmediatas para garantizar la operatividad de sus botes cargueros y pesqueros.

Por esa razón, Bader Dip, alcalde de La Ceiba, se reunió recientemente con empresarios navieros, con el fin de priorizar en conjunto el área donde se trabajará en el dragado. Además, ya fue contratada una empresa para ejecutar los trabajos en el puerto ceibeño. Para que el muelle opere sin problemas, se necesita extraer unos 600 metros cúbicos de sedimento al año; sin embargo, con el presupuesto disponible solo se pueden retirar unos 60 metros cúbicos. El puerto genera anualmente unos 60 millones de lempiras, de los cuales 25 millones se destinan a dragados paliativos y el resto a gastos operativos.

Actualmente, la profundidad del canal es de aproximadamente 8 pies, pero se requiere que alcance unos 14 pies para facilitar la navegación de ingreso y salida de embarcaciones. Bader Dip, alcalde de La Ceiba, explicó que, pese a las limitaciones presupuestarias, la municipalidad ha tomado cartas en el asunto como medida de corto plazo. “Hemos iniciado un dragado en el puerto de cabotaje con el poco presupuesto que tenemos; también estamos realizando mediciones diarias para identificar la ubicación exacta del canal, permitiendo que las embarcaciones puedan navegar, ingresar y salir con seguridad”, detalló el jefe edilicio. Dip enfatizó que el fenómeno es producto de los cambios climáticos, los cuales, según dijo, han provocado un acelerado azolvamiento en la zona. Actualmente, la municipalidad mantiene reuniones constantes con empresarios propietarios de embarcaciones para definir los puntos críticos donde se priorizará la extracción de sedimentos, con el objetivo de establecer una ruta de navegación clara y definitiva.