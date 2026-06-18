EE UU alaba reformas de Asfura en energía e invita a sus empresas a invertir en Honduras

Washington

El Gobierno de EE.UU. alabó este jueves las reformas emprendidas por el Gobierno de Nasry Asfura en el sector eléctrico en Honduras y dio su visto bueno para que empresas estadounidenses inviertan en este terreno en el país centroamericano.

”Estados Unidos acoge con satisfacción los esfuerzos de la administración Asfura por impulsar reformas en el sector energético que favorezcan la inversión en Honduras”, explicó el Departamento de Estado en un comunicado.

El texto añade que “estas reformas contribuirán a abrir nuevas oportunidades para la inversión energética estadounidense, apoyando el crecimiento económico y mejorando la seguridad y la asequibilidad de la energía”.

El conservador Asfura asumió la presidencia en enero de 2026 tras contar con el apoyo explícito del presidente estadounidense, Donald Trump, en campaña, y lo hizo con una agenda explícita de reforma del sector eléctrico nacional.

Entre sus promesas se cuentan el saneamiento de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), fortalecimiento del marco regulatorio y operativo de la red o la atracción de inversión privada, incluyendo inversión extranjera.

En este último aspecto, el Gobierno hondureño está revisando la ley eléctrica nacional para, en concreto, llevar a cabo una licitación de unos 1.500 megavatios de nueva generación para 2027, que busca atraer ofertas competitivas del exterior, incluyendo EE.UU.

El mensaje enviado hoy por Washington supone otro espaldarazo para las reformas del Gobierno Asfura, que considera alineadas con las prioridades del libre mercado y beneficiosas para las empresas estadounidenses y las políticas de inversión exterior de la Casa Blanca.