Nasry Asfura expresa sus condolencias por la muerte de agentes policiales en accidente en la CA-5

Tegucigalpa, Honduras.

Siete agentes de la Policía Nacional murieron en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la cuesta El Rodeo, en el kilómetro 51 de la carretera CA-5 norte, en la Villa de San Antonio, Comayagua, hecho que también dejó varios heridos y ha generado consternación en el país. Tras la tragedia, el presidente Nasry Asfura expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y manifestó su solidaridad con los uniformados afectados por el hecho. “Mis condolencias a las familias que perdieron un ser querido en este trágico accidente que hoy enluta a la Policía Nacional y a Honduras. Mi solidaridad y cercanía con cada familia en estos momentos, así como mis deseos de pronta recuperación para quienes resultaron heridos. Que Dios les brinde fortaleza, consuelo y bendiciones”, expresó inicialmente Asfura.

En otra declaración, el Asfura reiteró el mensaje de duelo y mencionó de forma directa a las víctimas del accidente. “Quiero mandar mis condolencias a las siete familias de los fallecidos del día de ayer en el trágico accidente de la Policía Nacional: la familia de Esmerlin Herrera, Dulce María Suárez, Nora Mejía, Keylin Benavides, Adonis Vallecillo, Delmis Espinoza y Nelson Sosa. Que Dios les fortalezca cada día más a sus familiares”.

Mis condolencias a las familias que perdieron un ser querido en este trágico accidente que hoy enluta a la Policía Nacional y a Honduras.



Mi solidaridad y cercanía con cada familia en estos momentos, así como mis deseos de pronta recuperación para quienes resultaron heridos.... pic.twitter.com/q8aWN3vBCF — Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) June 18, 2026

Asfura también dirigió palabras a los agentes que resultaron heridos durante el impacto y que continúan en proceso de recuperación. “Y a los otros compañeros de la Policía Nacional que están todavía heridos y que se están recuperando, que Dios los bendiga y los fortalezca a todos”.

Así ocurrió la tragedia

Las víctimas se transportaban en un busito policial cuando fueron impactadas por una grúa, presuntamente tras una falla mecánica, según las primeras investigaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). El personal retornaba a Tegucigalpa luego de haber acudido al Instituto Técnico Policial (ITP) en Comayagua para retirar indumentaria institucional. El siniestro cobró la vida de los agentes Delmis Espinoza, Keylin Benavides, Esmerlin Herrera, Adonis Vallecillo, Nelson Sosa, Xiomara Zúñiga y Dulce Suárez, todos asignados a la Unidad Departamental de Prevención número 7 (UDEP-7). Además, el accidente dejó 12 agentes heridos, quienes fueron trasladados a distintos centros asistenciales. De ese grupo, 10 ya fueron dados de alta, mientras dos permanecen en estado crítico bajo observación médica.