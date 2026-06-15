Pescadores de langosta amenazan con bloquear Puerto Cortés y lanzan ultimátum

La Ceiba, Atlántida

La industria de la pesca de langosta espinosa ha llegado a un punto de quiebre. Como gremio, llevan meses alertando sobre pesca ilegal realizada por embarcaciones dedicadas a la extracción de pepino de mar y caracol en aguas de Islas de la Bahía. Ante la falta de respuestas, el sector decidió movilizar toda su flota hacia Puerto Cortés para ejecutar un bloqueo total de las operaciones portuarias si el Gobierno de la República no brinda una respuesta concreta antes del próximo 18 de junio. Los armadores y dirigentes del sector alzaron la voz ante lo que consideran un desamparo sistemático por parte del Estado.

“Estamos haciendo esta denuncia porque la pesca en Roatán está a punto de desaparecer y está en riesgo una inversión de millones de dólares. No entendemos por qué el Estado está desamparando a una industria que por años ha brindado ingresos en divisas al Gobierno”, declaró Edith Tuguall, representante del gremio. La disparidad económica, de acuerdo con los pescadores, es notable: mientras la industria de la langosta genera aproximadamente 62.5 millones de dólares anuales en divisas para el país, la industria del pepino de mar apenas aporta 2.5 millones. A pesar de esta diferencia, los pescadores denuncian que las autoridades han priorizado los intereses de los pepineros.

Según el sector afectado, se han sostenido múltiples reuniones en Tegucigalpa con la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). En dichas mesas de trabajo, aseguran, se acordó implementar un sistema de pesca integrada y combatir frontalmente la pesca ilegal; sin embargo, los compromisos no se han concretado. “Autorizaron más tiempo para la pesca de pepino y ellos pescan langosta. Queremos una cuota igualitaria para la pesca industrial y artesanal”, agregó Tuguall, quien denunció además que las embarcaciones pepineras están utilizando sus permisos para capturar ilegalmente langosta, depredando el recurso marino.