Caso percoladoras: pausan juicio contra Gabriel Rubí, extitular de Copeco

TEGUCIGALPA

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender temporalmente el inicio del juicio contra el exdirector de la Secretaría de Gestión de Riegos y Contingencias Nacionales (Copeco), Gabriel Rubí, quien enfrenta un proceso judicial por el delito de fraude vinculado a la compra de percoladoras durante la pandemia de covid-19.

El exfuncionario también es acusado por la presunta comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios dentro del expediente denominado “compra sobrevalorada de percoladoras y otros artículos”, según lo establece el requerimiento fiscal.

En el mismo caso, el Ministerio Público logró que se dictara detención judicial contra Patricia Paz, Junior Alexander Benítez y Pedro Antonio Núñez, señalados por el delito de fraude en calidad de cooperadores necesarios.