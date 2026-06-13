Caso percoladoras: pausan juicio contra Gabriel Rubí, extitular de Copeco

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender temporalmente el inicio del juicio contra el exdirector de la Secretaría de Gestión de Riegos y Contingencias Nacionales (Copeco), Gabriel Rubí, quien enfrenta un proceso judicial por el delito de fraude vinculado a la compra de percoladoras durante la pandemia de covid-19.
El exfuncionario también es acusado por la presunta comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios dentro del expediente denominado “compra sobrevalorada de percoladoras y otros artículos”, según lo establece el requerimiento fiscal.
En el mismo caso, el Ministerio Público logró que se dictara detención judicial contra Patricia Paz, Junior Alexander Benítez y Pedro Antonio Núñez, señalados por el delito de fraude en calidad de cooperadores necesarios.
Investigaciones
Las investigaciones apuntan a que los imputados habrían implementado un esquema en el que simulaban ser funcionarios de Copeco para aparentar procesos de negociación legítimos con una empresa distribuidora de productos.
Según las pesquisas, dentro de esta presunta estructura se habrían utilizado empresas fachada para encubrir las operaciones, logrando que las ventas fueran registradas inicialmente por un monto aproximado de siete millones de lempiras.
No obstante, el expediente fiscal indica que posteriormente los mismos productos fueron adquiridos por Copeco a un valor superior a los 12 millones de lempiras, configurando una posible sobrevaloración.
El Ministerio Público sostiene que esta diferencia de precios forma parte del presunto esquema de corrupción investigado durante la pandemia de covid-19.
El proceso judicial permanece en curso, mientras la decisión de la Sala Constitucional mantiene en suspenso el inicio del juicio contra los acusados, entre ellos el extitular de Copeco.