Gobierno y productores buscan impulsar exportación de camarón hondureño

Tegucigalpa, Honduras

Para consolidar las exportaciones y mantener el acceso a mercados estratégicos, Senasa fortalece la vigilancia sanitaria y los controles de inocuidad del camarón hondureño. Esta labor se realiza en coordinación con los productores de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para asegurar los más altos estándares de calidad.

El director general de SAG-Senasa, Rafael Rodríguez, dijo que "el trabajo conjunto con los productores ha permitido consolidar un sistema de vigilancia robusto, basado en monitoreo permanente, controles sanitarios y medidas preventivas, orientadas a proteger la producción nacional y cumplir con los requisitos exigidos por los socios comerciales".

Honduras mantiene presencia en mercados de Europa, Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y varios países de Asia, fortaleciendo las oportunidades de crecimiento para uno de los sectores exportadores más importantes del país.

Asimismo, Senasa trabaja de manera articulada con la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) y la Administración Aduanera de Honduras, para facilitar el comercio exterior mediante la armonización de procedimientos, la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de los sistemas de control en los puestos fronterizos.