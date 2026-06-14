Gobierno y productores buscan impulsar exportación de camarón hondureño

Para consolidar las exportaciones y mantener el acceso a mercados estratégicos, Senasa fortalece la vigilancia sanitaria y los controles de inocuidad del camarón hondureño. Esta labor se realiza en coordinación con los productores de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para asegurar los más altos estándares de calidad.
El director general de SAG-Senasa, Rafael Rodríguez, dijo que "el trabajo conjunto con los productores ha permitido consolidar un sistema de vigilancia robusto, basado en monitoreo permanente, controles sanitarios y medidas preventivas, orientadas a proteger la producción nacional y cumplir con los requisitos exigidos por los socios comerciales".
Honduras mantiene presencia en mercados de Europa, Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y varios países de Asia, fortaleciendo las oportunidades de crecimiento para uno de los sectores exportadores más importantes del país.
Asimismo, Senasa trabaja de manera articulada con la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) y la Administración Aduanera de Honduras, para facilitar el comercio exterior mediante la armonización de procedimientos, la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de los sistemas de control en los puestos fronterizos.
Las acciones buscan reducir tiempos de gestión, evitar duplicidad de funciones y mejorar la eficiencia de los procesos de importación y exportación, contribuyendo a un comercio más ágil, seguro y competitivo.
El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), Javier Amador, dio a conocer que "al cierre del mes de mayo, Honduras había exportado 29 millones de libras de camarón, generando 113 millones de dólares en divisas”.
Destacó que Europa "continúa siendo el principal destino del camarón hondureño, seguido por México, mercados que mantienen una alta demanda del producto nacional".
Mientras que las autoridades buscan otras opciones para comercializar los productos y de esa manera obtener una mayor cantidad de divisas.