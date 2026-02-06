  1. Inicio
  2. · Economía

Caen las exportaciones de camarón hondureño en el inicio de 2026

El informe de la Andah detalla que el volumen exportado en enero pasado fue de 6,973,164 libras, menor que las 7,303,951 del primer mes de 2025.

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 09:51 -
  • Luis Rodríguez
Caen las exportaciones de camarón hondureño en el inicio de 2026

Expertos en el rubro avizoran que habrá mayor producción de camarón por la tecnificación progresiva de las fincas y que significa más libras por hectárea cultivada.

 Fotografía: LA PRENSA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

La exportación hondureña de camarón cultivado comenzó 2026 con una reducción de 4.52%. Así lo indica el primer informe de comercialización de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah) al revelar que el volumen exportado bajó de 7,303,951 a 6,973,164 libras en enero del bienio 2025-2026, equivalente a 330,787 libras menos.

Javier Amador, director ejecutivo de la Andah, sostiene que una serie de factores explican ese resultado. El primero es la caída del volumen exportado a Centroamérica al variar de 1,094,246 a 335,316 libras, equivalente a una reducción de 758,930 libras, lo que se debe al cierre del mercado de Guatemala.

Exportaciones de camarón hondureño crecieron en 2025, pero aún lejos de 2023

También bajaron las exportaciones a Taiwán de 938,975 a 409,609 libras, o sea 529,366 libras menos, así como a Estados Unidos al pasar de 351,404 a 152,465 libras, equivalente a una disminución de 198,939 libras, según el informe de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras. No obstante, México y la Unión Europea amortiguaron esas caídas a esos destinos.

Las exportaciones de camarón cultivado a México aumentaron de 2,103,949 a 2,849,996 libras, que equivalen a 746,047 libras más. Hacia la UE se enviaron 2,906,136 libras, superando las 2,573,771 libras, que significó 332,365 libras de incremento.

Pese a que el volumen exportado se redujo en el primer mes de 2026, las divisas generadas denotan un incremento al pasar de 27,046,335 a 25,734,107 dólares, o sea $1,312,228 en valores nominales y 5.09 puntos porcentuales.

La mayor generación de divisas se justifica por un incremento en el volumen exportado de camarón con valor agregado al crecer de 3,405,841 a 3,679,928 libras, lo que impactó en los ingresos al pasar de 15,365,241 a 17,141,551 dólares, que representa $1,776,310 más (11.56%).

De acuerdo con la Andah, las exportaciones de camarón cultivado en Choluteca y Valle sumaron 68,915,947 libras por 260,991,553 dólares en 2025.

Los pronósticos preliminares para 2026 son incrementar 32% la producción de biomasa y alcanzar 159 millones de libras, mientras que el volumen exportado oscilaría entre 85 y 90 millones de libras.

Juan Carlos Javier, presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras, considera que habrá mayor producción de camarón por la tecnificación progresiva de las fincas y que significa más libras por hectárea cultivada.

Además, sostiene que esperan condiciones climatológicas favorables; mejorar las condiciones de mercado por las gestiones del nuevo gobierno hondureño para la suspensión del arancel de 20% que aplica Taiwán y el 10% de Estados Unidos.

El acceso a Corea del Sur, país que autorizó el año pasado el acceso al camarón hondureño, será lento por las exigencias sanitarias.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Luis Rodríguez

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias