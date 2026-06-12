Honduras amplía campaña de vacunación ante riesgo de sarampión

Tegucigalpa, Honduras

La campaña, que estaba prevista para finalizar este viernes 12 de junio, se prolongará por 18 días más, por lo que concluirá el 30 de junio.

Debido a las bajas coberturas de vacunación registradas en el país y ante el incremento de enfermedades como el sarampión y la tos ferina, las autoridades de Salud decidieron extender nuevamente la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación.

La decisión responde a que aún no se ha alcanzado el 95% de cobertura requerido para garantizar la protección colectiva, lo que mantiene vulnerable a una parte importante de la población.

De acuerdo con datos oficiales del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), a tres días de finalizar la campaña la cobertura era del 75%. Esto significa que, de los 2.5 millones de hondureños previstos a vacunarse, alrededor de 1.8 millones han recibido la dosis.

Uno de los grupos con menor cobertura son los menores de cinco años, quienes registran un 70% de avance en vacunación, según los datos del PAI.

Con la ampliación de la campaña, las autoridades buscan brindar más oportunidades a padres de familia y a la población en general para completar sus esquemas de vacunación, especialmente en medio de la alerta generada por los cinco casos confirmados de sarampión en el territorio nacional.

Las autoridades de la Secretaría de Salud lamentaron la existencia de apatía y desinterés en algunos sectores de la población, lo que ha dificultado alcanzar las metas establecidas.

“Hay una apatía, un desinterés por parte de la población, y la única manera que podemos evitar que aparezcan estas enfermedades es vacunando, por eso deben asistir a los centros de salud, centros comerciales”, pidió Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud.