Así quedan los precios de los combustibles a partir del lunes 15 de junio en Honduras

SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Energía anunció la nueva estructura de precios de los combustibles que estará vigente en Honduras a partir del lunes 15 de junio de 2026, con reducciones en la mayoría de los derivados del petróleo. Las autoridades detallaron que las rebajas varían según el tipo de carburante, registrándose disminuciones en la gasolina superior, regular, queroseno, diésel y el GLP vehicular, mientras que el GLP doméstico mantiene su precio como parte del apoyo económico temporal del Gobierno.

Precios de los combustibles en Tegucigalpa

En la capital, Tegucigalpa, la gasolina superior tendrá un nuevo precio de 139.53 lempiras, tras una rebaja de L2.45 por galón, mientras que la gasolina regular se ubicará en L129.13, con una reducción de L2.27. El queroseno bajará a L117.62, luego de una disminución de L2.45, y el diésel se cotizará en L131.82, tras una rebaja de 2.35 lempiras por galón. En el caso del GLP doméstico, el precio se mantiene en L249.62, debido al subsidio estatal vigente, como parte del apoyo económico temporal a las familias hondureñas. Por su parte, el GLP vehicular registrará una leve reducción de L 0.46, situándose en L51.54.

Precios de los combustibles en San Pedro Sula