Presidente de la CSJ se pronuncia sobre el proceso judicial de JOH

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo Paredes, confirmó que el proceso judicial que enfrentará el expresidente Juan Orlando Hernández tras su regreso a Honduras será conocido por el juez natural que ya estaba designado para la causa, quien será el encargado de desarrollar la tramitación correspondiente y las audiencias programadas. “Anteriormente ya estaba el nombre del juez natural que está conociendo de la causa y él es el que va a conocer de toda la tramitología y los procesos que se vienen en las audiencias que ya están señaladas para ese caso”, manifestó Vallecillo al ser consultado sobre la situación jurídica del exmandatario.

El titular del Poder Judicial también reaccionó a los señalamientos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que calificó el caso como una prueba para el sistema de justicia hondureño. Vallecillo aseguró que todos los procesos judiciales representan un reto permanente para las instituciones. “Todas son pruebas para el sistema de justicia. El sistema de justicia ha venido operando normalmente y todas son pruebas, nos pasan evaluando constantemente, no solo el CNA, sino todas las instituciones del Estado”, expresó. Sobre los cuestionamientos relacionados con la independencia judicial y la posibilidad de que el expediente sea remitido a otro órgano jurisdiccional, el magistrado indicó que actualmente el caso está en manos del juez natural y será este quien determine las acciones correspondientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “No sabemos qué va a resolver el juez natural, mantenemos nosotros el principio de independencia de cada uno de los jueces y él será quien tome la decisión final, si lo remite o no lo remite a algún otro órgano jurisdiccional”, afirmó.

El regreso de Hernández y las acusaciones en su contra por el caso Pandora II