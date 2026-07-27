Carreteras, aeropuerto y muelle encabezan inversiones para el litoral atlántico

Los anuncios realizados durante la gira presidencial abarcan proyectos en distintas fases. Algunos, como la ampliación de cuatro puentes, ya fueron adjudicados, mientras otros se encuentran en estudios, diseño, evaluación financiera o preparación de licitaciones.La recuperación del muelle de cabotaje, la remodelación del aeropuerto Guillermo Anderson y la rehabilitación de la CA-13 aparecen como las intervenciones más relevantes para La Ceiba y Atlántida.Para los sectores productivos, la ejecución de estas obras será determinante para mejorar la competitividad, atraer inversiones y aprovechar el potencial turístico, portuario y comercial del litoral Atlántico.