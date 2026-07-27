Carreteras, aeropuerto y muelle encabezan inversiones para el litoral atlántico

La Ceiba, Atlántida

La recuperación de las carreteras, la modernización del aeropuerto Guillermo Anderson y la rehabilitación del muelle de cabotaje encabezan la agenda de proyectos que el Gobierno pretende impulsar en Atlántida y el litoral Atlántico. Durante una gira por La Ceiba y Trujillo, el presidente Nasry Asfura el pasado fin de semana, presentó una serie de iniciativas orientadas a mejorar la conectividad, atraer inversión, generar empleo y fortalecer los servicios públicos y la seguridad en la región. Aunque varias de las obras todavía se encuentran en etapa de estudio, evaluación o licitación, la agenda gubernamental permite identificar al menos ocho áreas prioritarias para Atlántida, Colón y otros departamentos de la costa norte.

1. Reparación y pavimentación de la carretera CA-13

​​​​Uno de los proyectos de mayor alcance es la rehabilitación y pavimentación de la CA-13, principal corredor terrestre del litoral Atlántico. El Gobierno informó que el Banco Mundial ha destinado 100 millones de dólares y el Gobierno de España otros 80 millones de dólares para financiar el proyecto carretero, que actualmente permanece en etapa de estudios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Debido a que el diseño, la licitación y la construcción podrían tomar varios años, las autoridades anunciaron que se ejecutarán trabajos temporales para mantener transitables los tramos existentes. En Colón, varios contratistas comenzarían a atender sectores considerados de emergencia, entre ellos Rigores, Sinaí y otras comunidades afectadas por el deterioro de la red vial. La planificación también contempla completar una conexión que permita cerrar el circuito vial del departamento de Colón.

2. Ampliación de la carretera La Barca-El Progreso-Tela

Otro de los proyectos estratégicos para mejorar el acceso hacia Atlántida es la ampliación de la carretera entre La Barca, El Progreso y Tela. Para el tramo La Barca-El Progreso se anunció la apertura de las ofertas económicas, mientras continúan los estudios correspondientes a la ruta entre El Progreso y Tela. El proyecto contempla ampliar a cuatro carriles distintos segmentos de la carretera y mejorar los puentes existentes, una intervención considerada clave para agilizar la movilidad entre Cortés, Yoro y Atlántida.

3. Ampliación de cuatro puentes

​​​​​Como parte de las obras complementarias, el Gobierno confirmó la adjudicación de la ampliación de cuatro puentes a la empresa Servicios de Mantenimiento y Construcción S.A. (Sermaco). La inversión anunciada asciende a 82 millones de lempiras. Estas obras forman parte del plan para aumentar la capacidad y la seguridad del corredor que conecta La Barca, El Progreso y Tela. Paralelamente, se realizan estudios para determinar las características que deberá tener la carretera entre Tela y La Ceiba, considerando las condiciones y necesidades de cada sector.

4. Remodelación del aeropuerto Guillermo Anderson

La modernización del aeropuerto internacional Guillermo Anderson, anteriormente conocido como Golosón, figura entre los proyectos más importantes para La Ceiba. Las autoridades informaron que se trabaja en los diseños para remodelar la terminal aérea y mejorar su infraestructura, con el objetivo de fortalecer la conectividad turística y comercial de la ciudad. La expectativa gubernamental es que a mediados de 2027 puedan observarse avances importantes en el proyecto. La agenda aeroportuaria también incluye mejoras en las terminales de Utila, Guanaja y Puerto Lempira, consideradas esenciales para la conexión entre el litoral, las Islas de la Bahía y La Mosquitia.

5. Recuperación del muelle de cabotaje de La Ceiba

​​​​​​La rehabilitación del muelle de cabotaje es otra de las obras prioritarias debido a su importancia para el transporte de pasajeros, mercancías y suministros hacia las Islas de la Bahía y otras comunidades costeras. Una evaluación conjunta entre el Gobierno y la alcaldía de La Ceiba estima inicialmente una inversión de alrededor de 1.3 millones de dólares.

Entre los primeros trabajos se contempla retirar entre 10 y 12 embarcaciones hundidas, abandonadas o atracadas que actualmente ocupan espacios dentro de la zona portuaria. Sin embargo, la principal intervención sería el dragado de aproximadamente 500,000 metros cúbicos de sedimentos para recuperar la profundidad y capacidad operativa del puerto. También se analiza crear una cuenta especial en la que se depositen los ingresos generados por el muelle, con el propósito de financiar su mantenimiento y garantizar su sostenibilidad.

6. Proyectos de vivienda para la región

El Gobierno anunció que parte de los 400 millones de dólares aprobados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) será destinada a programas de vivienda. Aunque todavía no se detalló cuántos proyectos o soluciones habitacionales corresponderán específicamente a Atlántida y el litoral, la vivienda fue incluida entre las prioridades de inversión social para la región. Los recursos equivalen a unos 13,000 millones de lempiras y estarían orientados a ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda para familias de distintos sectores del país.

7. Agua potable, saneamiento, salud y energía

La agenda también contempla buscar mecanismos para mejorar el sistema de agua potable y saneamiento de La Ceiba, uno de los problemas que históricamente han afectado a la ciudad. El Gobierno planteó apoyar a la municipalidad en la administración de los acueductos y avanzar en la descentralización de estos servicios. Bajo este modelo, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados asumiría progresivamente un papel regulador, mientras las municipalidades tendrían una mayor responsabilidad sobre la operación de los sistemas. Durante la reunión con empresarios y sectores productivos también fueron planteadas las deficiencias del sistema de salud, la atención del Instituto Hondureño de Seguridad Social y la necesidad de modernizar el sistema energético del litoral. No obstante, en estos temas todavía no fueron anunciados montos, cronogramas ni proyectos específicos de construcción.

8. Seguridad marítima y fortalecimiento de Puerto Castilla

​​​​​En Trujillo, Colón, el Gobierno anunció inversiones para fortalecer las capacidades de la Base Naval de Puerto Castilla y mejorar la vigilancia de las aguas territoriales hondureñas. Entre las medidas destaca la incorporación de nuevas cámaras hiperbáricas para Puerto Castilla y Puerto Lempira, además del traslado de otro equipo hacia Brus Laguna. Las cámaras servirán para atender a buzos militares, pescadores y civiles que sufran accidentes relacionados con actividades de inmersión. También se analiza la adquisición de nuevos navíos para reforzar la vigilancia marítima y las operaciones contra el narcotráfico, el crimen organizado y otras amenazas. La agenda incluye además equipo, aeronaves, vehículos blindados y capacidades técnicas para la Policía Nacional, la Policía Militar y las Fuerzas Armadas.

Proyectos en diferentes etapas