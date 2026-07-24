Presidente Nasry Asfura coordina proyectos de desarrollo para Atlántida y Colón

Colón, Honduras

Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y fortalecer la infraestructura del litoral Atlántico, el presidente de la República, Nasry Asfura, sostuvo este viernes una reunión de trabajo con representantes del sector empresarial y autoridades locales de esta región del país.

En el encuentro participaron representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida, la Cámara de Turismo de La Ceiba, empresarios del sector productivo de Colón y alcaldes del departamento de Atlántida. Durante la reunión se abordaron proyectos prioritarios para la zona, enfocados en mejorar la inversión, la infraestructura vial, el turismo y el comercio local mediante una coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos municipales. Los representantes empresariales expusieron al mandatario varias necesidades del litoral Atlántico, entre ellas el fortalecimiento del servicio de energía eléctrica, el dragado del muelle de cabotaje, el avance del proyecto de cuatro carriles en la carretera del litoral, además de temas relacionados con seguridad y salud.

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