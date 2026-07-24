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Presidente Nasry Asfura coordina proyectos de desarrollo para Atlántida y Colón

El presidente Nasry Asfura se reunió con empresarios y autoridades del litoral Atlántico para abordar proyectos de inversión, infraestructura, turismo, seguridad y salud en la región.

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 17:04 -
  • Carlos Molina
Presidente Nasry Asfura coordina proyectos de desarrollo para Atlántida y Colón

El presidente Nasry Asfura durante la reunión con empresarios y autoridades del litoral Atlántico, donde abordó proyectos de inversión e infraestructura para la región.
Colón, Honduras

Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y fortalecer la infraestructura del litoral Atlántico, el presidente de la República, Nasry Asfura, sostuvo este viernes una reunión de trabajo con representantes del sector empresarial y autoridades locales de esta región del país.

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En el encuentro participaron representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida, la Cámara de Turismo de La Ceiba, empresarios del sector productivo de Colón y alcaldes del departamento de Atlántida.

Durante la reunión se abordaron proyectos prioritarios para la zona, enfocados en mejorar la inversión, la infraestructura vial, el turismo y el comercio local mediante una coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos municipales.

Los representantes empresariales expusieron al mandatario varias necesidades del litoral Atlántico, entre ellas el fortalecimiento del servicio de energía eléctrica, el dragado del muelle de cabotaje, el avance del proyecto de cuatro carriles en la carretera del litoral, además de temas relacionados con seguridad y salud.

Prevención y combate al delito

En materia de conectividad aérea, Asfura informó que se trabaja en el fortalecimiento del aeropuerto internacional Guillermo Anderson, ubicado en La Ceiba, con el objetivo de ampliar sus capacidades para recibir aeronaves de mayor tamaño.

"Estamos en los diseños para aviones más grandes, también en otros aeropuertos del país para brindar un mejor servicio", manifestó el mandatario.

Asfura también se refirió a las acciones en materia de seguridad y anunció que La Ceiba recibirá mayor apoyo logístico y más agentes policiales para reforzar las labores de prevención y combate al delito.

"Viene más apoyo para La Ceiba en cuanto a más logística y policías para fortalecer la seguridad en la ciudad. Es un compromiso de nuestro gobierno", afirmó.

Sobre el área de salud, el presidente aseguró que avanzan los planes para la construcción de un hospital propio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para atender a la población de esta región.

"Estamos en eso porque la salud del pueblo de esta zona nos preocupa y el Seguro Social lo estamos fortaleciendo. Se está trabajando en un nuevo hospital", expresó Asfura.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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