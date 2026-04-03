  1. Inicio
  2. · Honduras

Sol, playa y turismo: La Ceiba brilla en Semana Santa 2026

Turistas nacionales y extranjeros disfrutan del sol, el mar y la gastronomía en La Ceiba, dinamizando la economía local y marcando un inicio prometedor para la Semana Santa 2026

Sol, playa y turismo: La Ceiba brilla en Semana Santa 2026

Turistas disfrutan del sol y las playas del casco urbano de La Ceiba durante la Semana Santa 2026, en medio de un ambiente lleno de vida, música y tradición
La Ceiba.

La “Novia de Honduras”, La Ceiba, ha vuelto a confirmar su lugar como uno de los destinos turísticos predilectos del país durante la Semana Santa 2026.

Bajo un sol radiante y con el inconfundible sonido del mar Caribe de fondo, cientos de turistas nacionales y extranjeros han abarrotado las playas del casco urbano, dando inicio a una de las temporadas más esperadas del año.

El comercio también se ha activado durante esta temporada.

El comercio también se ha activado durante esta temporada.

Desde tempranas horas, puntos emblemáticos como el Paseo de los Ceibeños y el Malecón Turístico de La Ceiba se han convertido en el epicentro del descanso y la recreación.

Iglesia católica de Honduras aboga por una “paz desarmada” para construir nueva humanidad

Familias completas, grupos de amigos y parejas aprovechan el clima y la belleza natural para disfrutar tanto de las cálidas aguas como de la variada oferta gastronómica que distingue a esta ciudad costera.

El dinamismo también se refleja en la economía local. Comerciantes, especialmente vendedores de artesanías y alimentos, reportan un notable incremento en sus ventas, impulsado por la alta afluencia de visitantes. Las proyecciones apuntan a que el cierre de este feriado podría convertirse en uno de los más exitosos de los últimos años, consolidando a La Ceiba como un referente turístico clave en el país durante la temporada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias