Sol, playa y turismo: La Ceiba brilla en Semana Santa 2026

La Ceiba.

La “Novia de Honduras”, La Ceiba, ha vuelto a confirmar su lugar como uno de los destinos turísticos predilectos del país durante la Semana Santa 2026. Bajo un sol radiante y con el inconfundible sonido del mar Caribe de fondo, cientos de turistas nacionales y extranjeros han abarrotado las playas del casco urbano, dando inicio a una de las temporadas más esperadas del año.

Desde tempranas horas, puntos emblemáticos como el Paseo de los Ceibeños y el Malecón Turístico de La Ceiba se han convertido en el epicentro del descanso y la recreación.