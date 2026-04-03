Sol, playa y turismo: La Ceiba brilla en Semana Santa 2026

La “Novia de Honduras”, La Ceiba, ha vuelto a confirmar su lugar como uno de los destinos turísticos predilectos del país durante la Semana Santa 2026.
Bajo un sol radiante y con el inconfundible sonido del mar Caribe de fondo, cientos de turistas nacionales y extranjeros han abarrotado las playas del casco urbano, dando inicio a una de las temporadas más esperadas del año.
Desde tempranas horas, puntos emblemáticos como el Paseo de los Ceibeños y el Malecón Turístico de La Ceiba se han convertido en el epicentro del descanso y la recreación.
Familias completas, grupos de amigos y parejas aprovechan el clima y la belleza natural para disfrutar tanto de las cálidas aguas como de la variada oferta gastronómica que distingue a esta ciudad costera.
El dinamismo también se refleja en la economía local. Comerciantes, especialmente vendedores de artesanías y alimentos, reportan un notable incremento en sus ventas, impulsado por la alta afluencia de visitantes. Las proyecciones apuntan a que el cierre de este feriado podría convertirse en uno de los más exitosos de los últimos años, consolidando a La Ceiba como un referente turístico clave en el país durante la temporada.