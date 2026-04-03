La Ceiba se viste de fe y color con las tradicionales alfombras

La Ceiba, Honduras

En una explosión de fervor religioso y creatividad, la emblemática avenida San Isidro de La Ceiba se ha transformado este Viernes Santo en un inmenso lienzo.

Desde tempranas horas, decenas de voluntarios, locales y familias ceibeñas se han volcado a las calles para la elaboración de las tradicionales alfombras de aserrín multicolor.

Este trabajo artesanal, que se extiende por varias cuadras de la arteria principal de la ciudad, sirve como antesala y camino para la solemne procesión del Santo Entierro, programada para desarrollarse esta tarde.