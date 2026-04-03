La Ceiba se viste de fe y color con las tradicionales alfombras

En una explosión de fervor religioso y creatividad, la emblemática avenida San Isidro de La Ceiba se ha transformado este Viernes Santo en un inmenso lienzo.
Desde tempranas horas, decenas de voluntarios, locales y familias ceibeñas se han volcado a las calles para la elaboración de las tradicionales alfombras de aserrín multicolor.
Este trabajo artesanal, que se extiende por varias cuadras de la arteria principal de la ciudad, sirve como antesala y camino para la solemne procesión del Santo Entierro, programada para desarrollarse esta tarde.
El proceso inició meses atrás con el teñido del aserrín y la preparación de los moldes.
Entre los diseños que los ciudadanos y visitantes pueden admirar este año destacan, las imágenes del rostro de Jesús, la Virgen María y simbolos eucarísticos.
"No es solo aserrín y tinte; es una ofrenda de tiempo y talento. Ver a los jóvenes involucrados en mantener viva esta tradición nos llena de orgullo y fortalece nuestra identidad en esta Semana Mayor", comentó uno de los coordinadores del evento.
Se espera que miles de feligreses y turistas nacionales e internacionales se den cita a partir de las 4:00 PM para acompañar el paso de la urna del Santo Entierro.
El recorrido sobre las alfombras simboliza el respeto y la devoción por la fe católica.