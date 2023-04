Procesión de Santo Entierro recorre calles de San Pedro Sula

Las procesiones varían y dependen de la creatividad, recursos y participación de las comunidades, pero no cabe duda que se conjuga la fe y la devoción en ellas donde recuerdan la pasión y muerte de Jesús.

Los cambios de autoridades no influyeron, las parroquias y comunidades siguieron trabajando como en años anteriores.

Previo al santo entierro realizaron el sermón de las siete palabras. Así es como se denomina a las siete últimas frases que Jesús pronunció durante su crucifixión y que han sido escritas en los evangelios. Las siete palabras son: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”, “Yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso”, “Mujer, ahí tienes a tu hijo”, “Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, “Tengo sed”, “Todo está cumplido”, “Padre en tus manos pongo mi espíritu”. Luego se realizó el acto de descendimiento de la cruz para proceder a la procesión del santo entierro.

