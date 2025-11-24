Thanksgiving 2025: actividades, comidas y qué cosas hacer

Thanksgiving o Día de Acción de Gracias nació en 1621 como una celebración de la cosecha entre colonos y pueblos nativos. Abraham Lincoln lo declaró fiesta nacional en 1863. Este año se conmemora el jueves 27 de noviembre, manteniendo la tradición de celebrarse el cuarto jueves de noviembre. Es un día para dar gracias por lo vivido durante el año, compartir en familia y disfrutar de una cena especial.

Actividades tradicionales

Desfile de Macy's en Nueva York: uno de los eventos más televisados, con globos gigantes y espectáculos. Partidos de fútbol americano: la NFL organiza juegos especiales en esta fecha. "Turkey Trot": carreras populares que se realizan en distintas ciudades, como Miami. Romper el hueso de la suerte (wishbone): tradición familiar que simboliza buenos deseos. Voluntariado y donaciones: muchas familias aprovechan para ayudar en comedores comunitarios.

Qué hacer en distintas ciudades

Nueva York: ver el desfile de Macy’s, patinar en Rockefeller Center y cenar en restaurantes que ofrecen menús especiales. Miami: asistir al desfile de North Miami, disfrutar de espectáculos de luces y participar en cenas frente al mar. Otras ciudades: festivales locales, ferias gastronómicas y actividades comunitarias.

Ideas para celebrar en casa

Organizar una cena temática con recetas tradicionales y música festiva.Crear un mural de gratitud donde cada invitado escriba lo que agradece. Ver películas clásicas de Thanksgiving o episodios icónicos de series como Friends. Iniciar nuevas tradiciones familiares, como juegos de mesa o cocinar juntos.

Comidas típicas

La mesa de Acción de Gracias es el corazón de la celebración: Pavo asado: el plato principal, acompañado de relleno (stuffing). Puré de papas y gravy: salsa espesa que acompaña al pavo. Cranberry sauce: salsa de arándanos, un clásico dulce y ácido. Pasteles: especialmente de calabaza, manzana y nuez. Opciones modernas: en ciudades como Miami se incluyen cerdo, mariscos o fusiones latinas.

Receta de Pavo relleno de carnes mixtas

El pavo relleno de carnes mixtas es simplemente espectacular, una mezcla de sabores que dejará a todos tus comensales satisfechos. Como consejo, servir este pavo sobre una cama de lechuga y frutas de temporada. Las cranberries son perfectas para darle color al plato final, pero también puedes usar uvas y manzanas, para dar ese toque dulce que no puede faltar en el día de Acción de Gracias. Receta de Pavo relleno de carnes mixtas Ingredientes: ½ taza de vino blanco, ¼ taza de jugo de naranja, ¼ taza + 2 cucharadas de aceite de oliva, ¼ taza de pimienta cayena, 2 cucharadas de ajo molido, cantidad necesaria de sal y pimienta, cantidad necesaria de nuez moscada, 1 pavo grande de 15 libras, 2 cucharadas de mantequilla, 1 cebolla grande picada, 1 cucharada de ajo molido, 1 libra de carne molida de cerdo, 1 libra lomo molido de res, ½ libra de tocino ahumado picado, 3 cucharadas de perejil molido, ½ taza de pasas negras picadas, ½ taza de pasas rubias picadas, ½ taza de nueces picadas, ½ taza de almendras picadas, 1 taza de pan tostado, tipo crotones en cuadros pequeños. Paso a paso: En un tazón hacer una mezcla con un ¼ taza de vino blanco, ¼ taza de jugo de naranja, ¼ taza de aceite de oliva, ¼ taza de pimienta cayena, 1 cucharada de ajo, sal, pimienta y nuez moscada. En una bandeja para hornear bañar el pavo con esa mezcla. Con el ¼ taza de vino blanco restante inyectar el pavo.Para el relleno, en una sartén calentar la margarina y 2 cucharadas de aceite de oliva, sofreír la cebolla, 1 cucharada de ajo y las carnes, cuando ya este medio sofrito añadir el perejil, las pasas, nueces, almendras, pimienta, sal y nuez moscada. Cuando la carne ya esté cocida añadir el pan.Rellenar el pavo y luego llevar al horno por tres 3 horas, a una temperatura de 350°F. Cada 15 o 20 minutos, bañar el pavo con su mismo jugo. Retirar y servir sobre una cama de lechuga.

Papas gratinadas

Preparación: Para esta receta necesitas, pelar 1 lb de papas y cortarlas en láminas finas. Frotar un molde con 1 diente de ajo. Calentar en una sartén 1½ tazas de crema, 1 taza de leche entera, ¼ cdta de nuez moscada, sal y pimienta hasta que burbujee. Mezclar las papas con esta mezcla y acomodarlas en el molde, bañándolas bien. Cubrir con 1 taza de queso gruyere y hornear a 375°F por 1 hora y 15 minutos, hasta que estén suaves y doradas.

Ensalada de manzana y nuez

Preparación: Picar 2 manzanas en cubos y rocíalas con el jugo de 1 limón para que no se oxiden. Cortar, 2 tallos de apio en trozos. En un tazón mezclar 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de vinagre, 2 cucharadas de crema de leche y ½ taza de queso gruyere rallado; salpimentar al gusto. Agregar las manzanas y el apio, ½ taza de nueces tostadas, 1 taza de uvas, ½ taza de tomate en trozos, ¼ taza de cebolla finamente picada y ¼ taza de aceitunas negras, mezclar bien y serví sobre una cama de lechuga y coronar con ½ taza de crutones.

Arroz de Acción de Gracias

Preparación: Sofreír 1 lb de arroz blanco en un chorrito de aceite por 4 minutos, luego agregar 4 tazas de agua y sal; cocinar a fuego lento hasta que se absorba. Picar 3 pimientos, 1 cebolla, 2 zanahorias, 1 mazo de apio y cilantro; cortar 1 pechuga de pollo y ¼ lb de jamón ahumado. Saltear los vegetales por 3 minutos, añadir el pollo, jamón, 1 lata de maíz, 1 lata de chícharos y ½ taza de pasas, salpimentar y cocinar hasta que el pollo esté listo. Mezclar con el arroz y servir.