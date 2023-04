VIDEO: Sacerdote llora al recordar su expulsión de Nicaragua

“Anímicamente a uno lo golpean, pero físicamente no me hicieron ningún daño, nadie me maltrató. La Policía fue muy humana”, contó.

“Me dijeron que los acompañara, me pidieron el pasaporte, me llevaron a la frontera y me dijeron: usted no puede regresar al país”, dijo en un Facebook Live para LAPRENSA.HN

Managua ha expulsado a otros sacerdotes católicos anteriormente y el obispo Rolando Álvarez fue condenado en febrero a 26 años de prisión.

Aclaró que no golpearon. “Nada de eso, andaba bien cambiado porque venía de la misa crismal”, aclaró.

Le envió un mensaje a la feligresía de Nicaragua. “El evangelio de Jesús no llama a la justicia, la paz y a evitar las confrontaciones. Ser obediente”.

Agregó: “Nosotros vamos a seguir predicando el evangelio y al lado de los más pobres”.