Más de 2,000 unidades autorizadas para excursiones en la zona norte

Cada unidad realiza un promedio de tres excursiones antes y durante Semana Santa. Cada permiso provisional para salir de la ciudad tiene un costo de L200.

Cerros detalló que están multando por exceso de pasajeros, por exceso de peso al transporte de carga, por no contar con los debidos permisos, por aumentos abusivos de pasaje y por no cumplir con el descuento de la tercera edad.

Las multas van desde L2,000 hasta L33,000, además del decomiso de la unidad. Víctor Cerrato, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), informó que tienen tres operativos permanentes en el bulevar del norte, sur y este.

En donde se está verificando que los conductores porten en sus vehículos elementos básicos como llanta de repuesto, extintor, triángulo, y que los focos y sistema de frenos esté en optimas condiciones. Se está verificando el exceso de velocidad con los velocímetros y la ingesta de alcohol con las pruebas de alcoholemia.

“El conductor encontrado ebrio se le suspenderá la licencia por seis meses más el pago de un salario mínimo, que es de 11,400”, advirtió.

Cerrato señaló que aunque no se está multando a conductores por portar la licencia vencida, por falta de material para renovarla, quienes no porten la licencia sí serán multados, porque hay quienes nunca han sacado la licencia de conducir y esto no es permitido, además de cualquier otra falta como el no uso del cinturón de seguridad, hablar por teléfono mientras conducen, pasarse una luz en rojo, u otro tipo de falta a la ley.

Frank Antúnez, subcomisionado de Copeco, declaró que solo en la zona noroccidental están instalados más de 22 puntos de control.