Presidenciable Salvador Nasralla acompaña a las familias de víctimas de Colinas
Salvador Nasralla se unió a las familias de las víctimas del accidente en la aldea Loma Larga y pidió unidad en medio del duelo.
Redacción La Prensa
24 de noviembre de 2025 a las 14:11
-
Redacción La Prensa
Últimos Videos
Honduras
CNE avala misión de congresistas de EE UU; falta voto de Ochoa
Redacción La Prensa
Honduras
“El pollo” Roberto Contreras, el alcalde que busca seguir en la silla municipal
Redacción La Prensa
Honduras
Menotti Maradiaga comparte su visión sobre los desafíos que enfrenta Honduras.
Redacción La Prensa
Honduras
Eliseo Castro expone su plan para ordenar Tegucigalpa: agua, empleo juvenil y movilidad
Redacción La Prensa
Honduras
El diputado Carlos Umaña habla de su iniciativas de ley relacionadas con salud y transparencia.
Redacción La Prensa
Honduras
CNE envía las primeras maletas electorales; ausencia de Cossette López marca el banderillazo de salida
Redacción La Prensa
Honduras
Sin GPS inicia el traslado del material electoral
Redacción La Prensa
Honduras
Siete alcaldes con más de 16 años en el cargo buscan mantenerse en el poder
Redacción La Prensa
Honduras
Empresa confirma que fue contratada por Libre para analizar audios
Redacción La Prensa
Honduras
Partido Liberal afirma consolidarse como “fuerza arrolladora” junto a Nasralla
Redacción La Prensa
Honduras
Crece la presión internacional ante los recientes ataques a periodistas en Honduras.mp4
Redacción La Prensa
Honduras
Investigan contaminación en el río Lancetilla con hidrocarburo
Redacción La Prensa