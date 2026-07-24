Nasry Asfura supervisa obras en la CA-13 y anuncia proyecto vial en el Caribe

La Ceiba, Honduras.

El presidente Nasry Asfura realizó este viernes un recorrido de supervisión por la carretera CA-13, donde verificó el avance de los trabajos de infraestructura vial entre La Ceiba y Trujillo. De acuerdo con un comunicado de Casa Presidencial, la gira incluyó inspecciones en los sectores de Sabá, Tocoa, Bonito Oriental y Puerto Castilla, con el propósito de evaluar el desempeño de las empresas contratistas y acelerar la ejecución de las obras. Durante el recorrido, el mandatario señaló que estas visitas permiten conocer de primera mano el estado de los proyectos y atender las necesidades de la población.

“Andamos recorriendo todas las zonas, revisando las carreteras, viendo en qué debemos mejorar, pero lo más importante es escuchar a la gente y saber cómo podemos mejorar nuestro trabajo”, expresó Asfura, según el comunicado. Casa Presidencial informó que el Ejecutivo trabaja en el diseño técnico del proyecto de reconstrucción de la carretera entre La Ceiba y Trujillo, así como en la contratación de las firmas consultoras que participarán en su ejecución. Según el comunicado, la iniciativa contará con financiamiento de España y del Banco Mundial, con el objetivo de desarrollar un corredor vial que fortalezca la conectividad y el desarrollo económico del litoral Atlántico. El mandatario indicó que la obra está concebida como un corredor logístico con tramos de dos y tres carriles, de acuerdo con las necesidades de cada sector, para facilitar el transporte y el intercambio comercial en la región.

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