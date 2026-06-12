Heriberto Hernández, el artesano que convirtió la madera en historia en Casa Presidencial

El trabajo artesanal de Heriberto Hernández recibió un homenaje especial en Casa Presidencial de parte del presidente Nasry Asfura, en un acto que resaltó la trayectoria de un maestro ebanista cuyo legado forma parte de la historia y la identidad nacional.
Según comunicado del Gobierno, con más de 45 años dedicados a la ebanistería, Hernández fue responsable, junto con su equipo de trabajo y sus hijos, de elaborar gran parte de las estructuras de madera que distinguen espacios como el Altar Q y el Salón Oval de la Casa Presidencial, además de otras áreas emblemáticas del edificio.
El maestro ebanista recordó que fue durante la administración del expresidente Carlos Flores (1998-2002) cuando recibió la encomienda de realizar los trabajos de madera que aún forman parte del despacho presidencial.
Desde entonces, el mobiliario, los pisos, techos y acabados elaborados por su taller han resistido el paso del tiempo, conservando su calidad y apariencia.
"Todo lo que se ve aquí en madera lo hicimos nosotros: los pisos, los techos, el escritorio y muchas otras áreas de la Casa Presidencial", expresó Hernández. El artesano insistió en compartir el mérito con los trabajadores y sus hijos, quienes participaron activamente en la ejecución de la obra.
Hernández relató que inició su negocio cuando uno de sus hijos tenía apenas tres años y que, con esfuerzo constante, logró ampliarlo y transmitir el conocimiento del oficio a las nuevas generaciones.
Visiblemente emocionado, confesó que nunca imaginó recibir un homenaje de esta naturaleza. "Me siento halagado. No esperaba esto. Le doy gracias a Dios porque todo viene de Él", manifestó.
Como parte del reconocimiento, el presidente Asfura develó una placa conmemorativa que llevará permanentemente el nombre de Heriberto Hernández en el lugar donde quedó plasmado su legado.
Además, entregó a la familia una réplica de la placa como recuerdo de la ceremonia. Asfura destacó la importancia de reconocer a quienes han contribuido al país a través de su trabajo y dedicación.
"Cada vez que viene alguien aquí, especialmente un invitado, me siento orgulloso de enseñarles tu trabajo", expresó el mandatario al dirigirse al artesano y a su familia.
Hernández agradeció el gesto y señaló que considera el reconocimiento como un homenaje a todos los obreros y artesanos que contribuyen al desarrollo de las instituciones del país. "Gracias por apreciar nuestro trabajo y esfuerzo", expresó.