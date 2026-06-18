Diez horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este viernes 19 de junio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en esta zona de Honduras para este viernes 19 de junio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán y Yoro.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, los apagones impactarán zonas como la colonia Altamira, barrio Los Jucos, La Guadalupe, Hotel Clarion, bulevar Suyapa y sectores cercanos, donde la suspensión del servicio está prevista de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Asimismo, otros sectores de la capital como parte del cerro Juana Laínez, colonia Miramontes, colonia Elvel, colonia Quezada y áreas comerciales como Canal 11, Larach & Cía. y Plaza Miramontes también estarán sin energía en horarios de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
La estatal eléctrica también informó que hospitales, embajadas y centros educativos ubicados en sectores como Las Lomas, La Alameda, Rubén Darío y Las Minitas serán afectados por la interrupción programada.
Además, de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, la ENEE detalló que en la capital también estarán sin servicio la lavandería Festival, Ashonplafa, Campo Scout, Hospital Honduras Medical Center, Las Lomas, Embajada de Venezuela, Embajada de El Salvador, Instituto Nacional Agrario, colonia Alameda, Rubén Darío, Las Minitas y Centro Audiológico Auris. Asimismo, se reportan afectaciones en colonia Quezada, bombas del SANAA, Graficentro Editores, Canal 11, Larach & Cía., Plaza Miramontes, Edificio Continental y R-Media.
En El Progreso, Yoro, el impacto será mucho más amplio, alcanzando sectores del casco urbano como la zona central este y noreste, colonia Mangandí, colonia 2 de Marzo, Altos de El Progreso, barrios Los Ángeles, Las Mercedes, Buenos Aires, Los Pinos y San Francisco.
Entre los sitios más importantes afectados en esta ciudad destacan la Municipalidad de El Progreso, Clínica Cristiana, Clínica Los Ángeles, Clínica Rubí, estadio Humberto Micheletti, Mercado Municipal, Universidad Cristiana UCRISH, Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, IHSS, Policía Nacional, Bomberos y el Centro Penal Progreseño. Los apagones también abarcarán colonias como Williams Hall, Carlos Roberto Reina, 27 de Octubre, Las Palmas, 21 de Mayo, Los Tulines, Pajuiles, Montefresco, Mendieta, Bendek, barrio El Barro, San José #2, Emanuel, Suazo Córdova, Ávila Panchame, Imprema, Los Laureles, Corocolito, Covitral, La Española, La Libertad y Berlín.
La Enee agregó que comunidades rurales y ex campos bananeros como Buena Vista, Finca Coob, Río Chiquito, Las Flores, Las Chumbas, Naranjo Chino, Amapa, Monterrey, Palo Blanco, Las Filipinas, Voluntades Unidas, Quebrada Seca, Fuerzas Vivas, Crucitas y San José del Negrito también estarán sin energía.
En la parte sur de El Progreso, el corte alcanzará sectores como Hospital El Progreso, Hospital Materno Infantil, Hospital del Ojo, residencial La Pires, colonia 18 de Septiembre, Los Jazmines, barrio San Francisco, colonia Kattán, Pénjamo, Rodas Alvarado, Sinaí, Sitraterco, Melgar Castro, Nueva Suyapa y Juzgado Progreseño. Asimismo, en sectores residenciales y aldeas de Santa Rita se reportan interrupciones en Jardines de la Perla, residencial La Perla, CURPRO, La Romana, Paseo del Ángel, Quintas Santa Mónica, Arena Blanca Sur, La Pita, Las Minas, La Sarrosa, La Guacamaya, Urraco Sur, Cristo Rey, Agua Blanca Sur y comunidades de Santa Cruz de Yojoa.
Mientras tanto, en Puerto Cortés, los cortes afectarán barrios como El Centro, San Isidro, El Perú, Copén, Marejada, Suyapa y Buenos Aires, además de la Zona Libre, estadio Excélsior, Municipalidad de Puerto Cortés, Banco Atlántida, Base Naval, Hospital del Área, Cervecería Hondureña, sector hotelero, playas municipales, El Faro, Camagüey, San Martín, Playa Grande, Bajamar, Chamelecón, Cieneguita y otras comunidades aledañas.