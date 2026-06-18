Diez horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este viernes 19 de junio

Entre los sitios más importantes afectados en esta ciudad destacan la Municipalidad de El Progreso, Clínica Cristiana, Clínica Los Ángeles, Clínica Rubí, estadio Humberto Micheletti, Mercado Municipal, Universidad Cristiana UCRISH, Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, IHSS, Policía Nacional, Bomberos y el Centro Penal Progreseño. Los apagones también abarcarán colonias como Williams Hall, Carlos Roberto Reina, 27 de Octubre, Las Palmas, 21 de Mayo, Los Tulines, Pajuiles, Montefresco, Mendieta, Bendek, barrio El Barro, San José #2, Emanuel, Suazo Córdova, Ávila Panchame, Imprema, Los Laureles, Corocolito, Covitral, La Española, La Libertad y Berlín.