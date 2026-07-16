Adolescente es hallada muerta en Missouri; tres amigos enfrentan cargos

Una adolescente de 16 años fue encontrada sin vida por su madre dentro de su vivienda en el condado de Jefferson, Missouri, Estados Unidos, tras recibir un disparo en la cabeza.
Por el caso, tres amigos de la víctima, también menores de edad, enfrentan distintos cargos ante las autoridades.
La fallecida fue identificada como Gabbriana "Gabby" Boyster, cuyo cuerpo fue hallado la tarde del sábado 11 de julio en una vivienda ubicada en la cuadra 7900 de Tower Road, en las cercanías de Hillsboro.
De acuerdo con la investigación, la madre de la menor había salido de la casa y la última vez que habló con su hija fue la noche del viernes 10 de julio.
Al regresar al día siguiente, ingresó a la habitación y encontró a Gabby sentada, pero sin signos de respuesta, por lo que llamó de inmediato al servicio de emergencias 911.
Sin embargo, los paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que la adolescente ya había fallecido.
Las pesquisas indican que el disparo ocurrió durante la noche del viernes y que el cuerpo permaneció dentro de la vivienda durante varias horas antes de ser descubierto por su madre.
Las autoridades identificaron y detuvieron a tres adolescentes que estuvieron con Gabby la noche en que ocurrió el hecho. Debido a que todos son menores de edad, sus identidades no fueron divulgadas.
Según la información oficial, uno de los jóvenes permanece bajo custodia juvenil y enfrenta cargos por homicidio involuntario, uso ilegal de un arma con resultado de muerte, acción criminal armada y abandono de un cadáver.
Los otros dos adolescentes fueron puestos en libertad, aunque deberán responder ante la justicia por cargos relacionados con el abandono del cuerpo y por no haber informado lo ocurrido a las autoridades.
Los investigadores señalaron que los tres acusados eran amigos de la víctima y continúan recopilando evidencia para esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió el disparo.
Gabby se preparaba para iniciar su tercer año de educación secundaria. Tras conocerse la tragedia, el distrito escolar de Hillsboro anunció que pondrá a disposición servicios de orientación y apoyo psicológico para estudiantes, familiares y personal educativo afectados por el caso.
El hecho ha generado consternación en la comunidad de Hillsboro, mientras las autoridades continúan con el proceso judicial contra los tres adolescentes involucrados.