Adolescente es hallada muerta en Missouri; tres amigos enfrentan cargos

Missouri, Estados Unidos

Una adolescente de 16 años fue encontrada sin vida por su madre dentro de su vivienda en el condado de Jefferson, Missouri, Estados Unidos, tras recibir un disparo en la cabeza. Por el caso, tres amigos de la víctima, también menores de edad, enfrentan distintos cargos ante las autoridades.

La fallecida fue identificada como Gabbriana "Gabby" Boyster, cuyo cuerpo fue hallado la tarde del sábado 11 de julio en una vivienda ubicada en la cuadra 7900 de Tower Road, en las cercanías de Hillsboro. De acuerdo con la investigación, la madre de la menor había salido de la casa y la última vez que habló con su hija fue la noche del viernes 10 de julio. Al regresar al día siguiente, ingresó a la habitación y encontró a Gabby sentada, pero sin signos de respuesta, por lo que llamó de inmediato al servicio de emergencias 911.