Latino muere tras ser apuñalado durante una pelea callejera en Nueva York

TEGUCIGALPA, HONDURAS

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el ataque ocurrió alrededor de las 6:45 de la mañana en las inmediaciones de East 183rd Street y Grand Concourse.

Un inmigrante dominicano identificado como Leonardo Sánchez , de 46 años, murió tras ser apuñalado durante una aparente pelea con varias personas la mañana del pasado domingo 12 de julio en el sector de Fordham, en el distrito de El Bronx, Nueva York.

Las autoridades informaron que, tras la agresión, las personas involucradas abandonaron la escena en varios vehículos. Hasta el momento no se han reportado arrestos y la investigación permanece abierta para identificar a los responsables.

Sánchez fue auxiliado por equipos de emergencia y trasladado al Hospital St. Barnabas, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a las heridas provocadas por arma blanca.

Según relató su familia, horas antes del crimen el dominicano había acudido al Hospital Mount Sinai para recoger a su hermana, Patricia Sánchez, de 51 años, quien había sido dada de alta tras recibir atención médica por una afección cardíaca.

Después de llevar a su hermana hasta su vivienda, ubicada en el sector de Hamilton Heights, Sánchez volvió a salir y, posteriormente, acudió a un establecimiento cercano al sitio donde ocurrió el ataque.

Tras la tragedia, Patricia Sánchez pidió a las autoridades reforzar la supervisión de los negocios que operan fuera del horario permitido, al considerar que este tipo de establecimientos favorece hechos violentos relacionados con el consumo de alcohol y drogas.

La mujer lamentó la muerte de su hermano y expresó su preocupación por la inseguridad en la zona donde ocurrió el crimen.

Leonardo Sánchez residía junto a su madre en un vecindario cercano al lugar donde vivía su hermana, en el Alto Manhattan, según informó su familia.

Mientras tanto, detectives del NYPD continúan recopilando evidencias y revisando las circunstancias del ataque para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los responsables del homicidio.