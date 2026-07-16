Alcalde de Yuscarán dice que seguirá "dando la cara al pueblo"

Carrasco no negó la autenticidad de la grabación ni detalló las circunstancias en las que fue realizada. En su pronunciamiento se limitó a asumir la responsabilidad y a reiterar su compromiso de continuar trabajando. en una primera comunicación pidió perdón "al pueblo por haber permitido y participado en ese acto dentro de la casa del pueblo. Sé que no es el lugar correcto de hacerlo y no permitiré que esto se normalice”, expresó.