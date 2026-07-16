Alcalde de Yuscarán dice que seguirá "dando la cara al pueblo"

El alcalde de Yuscarán, El Paraíso, Johny Alejandro Carrasco, aseguró que asume “con objetividad y responsabilidad” lo ocurrido en el video en el que aparece consumiendo bebidas alcohólicas y fumando dentro de un salón municipal.
A través de una nota aclaratoria, el jefe edilicio afirmó que las otras personas que aparecen en la grabación no son empleados de la alcaldía ni integran la Corporación Municipal, como se habría señalado en algunas publicaciones.
“Se trata de personas ajenas a esta institución”, manifestó Carrasco en el comunicado divulgado por la Municipalidad de Yuscarán el miércoles.
El alcalde solicitó respeto para los regidores y trabajadores municipales, al sostener que ninguno de ellos tiene relación con el hecho mostrado en el video. En la foto, en un evento público en su municipio.
Carrasco no negó la autenticidad de la grabación ni detalló las circunstancias en las que fue realizada. En su pronunciamiento se limitó a asumir la responsabilidad y a reiterar su compromiso de continuar trabajando. en una primera comunicación pidió perdón "al pueblo por haber permitido y participado en ese acto dentro de la casa del pueblo. Sé que no es el lugar correcto de hacerlo y no permitiré que esto se normalice”, expresó.
“Reitero mi compromiso de seguir trabajando y dando la cara al pueblo”, expresó el jefe edilicio al cierre del documento.
En Yuscarán, y a escala nacional, el video provocó cuestionamientos de dirigentes políticos, quienes señalaron que el uso de instalaciones municipales para consumir alcohol y cigarrillos es incompatible con la conducta que debe mantener un funcionario público.
En un primer pronunciamiento, Carrasco descartó que la grabación haya sido generada con inteligencia artificial y explicó que el hecho ocurrió al finalizar el Festival del Mango. Según su versión, las personas que aparecen en el video llegaron con las bebidas y con la intención de grabar.
“Pido perdón al pueblo por haber permitido y participado en ese acto dentro de la casa del pueblo. Sé que no es el lugar correcto de hacerlo y no permitiré que esto se normalice”, expresó el jefe edilicio. En la foto, las gigantonas, una tradición muy famosa en el departamento de El Paraíso.
El video generó cuestionamientos de dirigentes políticos, quienes consideraron que el consumo de alcohol dentro de instalaciones municipales es incompatible con la conducta que debe observar un funcionario público.
Carrasco afirmó que el video fue grabado al finalizar el Festival del Mango y reconoció que participó en el acto dentro de la alcaldía. Afirmó que la divulgación del video fue intencionada y señaló que las aclaraciones posteriores no han tenido la misma difusión. “Claro, esto no se hará porque sé que la única intención es hacernos quedar mal”, indicó.
Johny Carrasco confirmó que la grabación es real, negó que haya sido creada con inteligencia artificial y aseguró que las demás personas no son empleados ni regidores de la Municipalidad de Yuscarán. En la foto, el alcalde Carrasco con Shin Fujiyama durante una visita del influencer a su municipio.