Futbolista hondureño muere ahogado en un río después de un partido en Texas

Según el familiar, cuando Arnold ingresó al agua ocurrió un incremento repentino del caudal, situación que le impidió regresar a la orilla. "Mi sobrino se tiró a bañar al río, pero cuando intentó levantarse y salir ya no pudo. Comenzó a flotar y la corriente lo arrastró", relató José Ávila. Las personas que lo acompañaban intentaron auxiliarlo de inmediato, pero la fuerza del agua les impidió alcanzarlo antes de que desapareciera río abajo.