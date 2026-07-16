Futbolista hondureño muere ahogado en un río después de un partido en Texas

El fallecimiento de un joven futbolista amateur hondureño en el estado de Texas (Estados Unidos) ha causado consternación entre sus familiares, quienes ahora buscan apoyo para trasladar sus restos a Honduras y darle sepultura en su lugar de origen.
La víctima fue identificada como Arnold Alexander Ávila Guardado, de 21 años, quien murió tras ser arrastrado por la corriente de un río en las cercanías de Austin durante el fin de semana.
De acuerdo con la versión brindada por su tío, José Ávila, el joven había compartido la tarde con un grupo de amigos en una actividad deportiva. Era jugador del equipo León de la Millenium Soccer League de Austrin, Texas.
Más tarde, debido al intenso calor, decidieron desplazarse hasta un río para pasar un momento de recreación.
Según el familiar, cuando Arnold ingresó al agua ocurrió un incremento repentino del caudal, situación que le impidió regresar a la orilla. "Mi sobrino se tiró a bañar al río, pero cuando intentó levantarse y salir ya no pudo. Comenzó a flotar y la corriente lo arrastró", relató José Ávila. Las personas que lo acompañaban intentaron auxiliarlo de inmediato, pero la fuerza del agua les impidió alcanzarlo antes de que desapareciera río abajo.
Tras recibir el reporte de la emergencia, equipos de rescate desplegaron un operativo de búsqueda en el sector. Sin embargo, las condiciones del afluente complicaron las labores debido al alto nivel del agua y la intensidad de la corriente.
"Habían salido a jugar fútbol y ya para eso de las seis de la tarde, después de que terminó el partido, decidió ir al río a bañarse", explicó el tío del joven.
Mientras esperan concluir los trámites correspondientes, los familiares enfrentan las dificultades económicas que implica el traslado internacional del cuerpo, por lo que han solicitado el respaldo de la comunidad para cubrir los gastos de repatriación y poder despedir a Arnold Alexander Ávila Guardado en Honduras.