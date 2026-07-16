Irán vaticina una inminente guerra híbrida por parte de EE.UU. que escalará el conflicto

Washington, Estados Unidos.

Irán no descarta tener que enfrentar una o varias guerras más desencadenadas por Estados Unidos, de quien asegura que ultima una campaña híbrida que involucraría no sólo bombardeos, sino asesinatos, el uso de mercenarios, ciberataques y provocaciones desde dentro de la propia República Islámica. Washington tendría previsto lanzar la campaña en cuanto termine el Mundial de fútbol que está albergando actualmente, afirman este jueves fuentes diplomáticas de Teherán, que advierten que han calculado estos y otros escenarios y que están más preparados que el 28 de febrero, cuando EE.UU. e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán.

Fuentes iraníes sospechan que fuerzas extranjeras podrían aprovechar las fronteras terrestres para actuar, aunque no ven viable una incursión de ese tipo a gran escala. Las fuentes también señalaron que el actual conflicto no es nuevo, sino la misma guerra desencadenada a principios de año, que se reanuda porque el propio EE.UU. ha intentado dilapidar un acuerdo, el de Islamabad, que beneficiaba claramente a Irán.

Un memorando abocado al desastre

El memorando de entendimiento firmado de forma remota por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, el pasado 17 de junio llegó ‘in extremis’ cuando se cumplía el plazo fijado por el propio EE.UU., por lo que el país norteamericano intentó trastocarlo desde un primer momento. La violación del acuerdo comenzó por el incumplimiento de artículo 1 del memorando en lo que a Líbano se refiere, indican las fuentes diplomáticas, dado que los ataques en el territorio no han parado pese al alto el fuego.