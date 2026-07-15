Sarampión en Honduras: hay un millón de vacunas disponibles, pero más de 90,000 niños no tienen protección

Tegucigalpa, Honduras

Mientras Honduras mantiene una vigilancia activa por el aumento de casos de sarampión, la Secretaría de Salud (Sesal) confirmó que cuenta con suficientes vacunas para proteger a la población infantil, aunque enfrenta la resistencia de algunos padres para completar los esquemas de inmunización.

La jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Odalys García, informó que actualmente el país dispone de alrededor de un millón de dosis contra el sarampión, destinadas principalmente a niños entre seis y 18 meses de edad.

“Hay vacunas disponibles para que la población acuda a los establecimientos de salud a inmunizarse”, manifestó García, al reiterar el llamado a los padres para llevar a sus hijos a recibir las dosis correspondientes.

Las autoridades sanitarias aseguraron que el biológico está disponible en más de 1,800 centros de salud a nivel nacional, con el objetivo de aumentar la cobertura y reducir el riesgo de propagación del virus.

Sin embargo, uno de los principales desafíos continúa siendo la baja respuesta de algunos padres de familia. Según datos oficiales, alrededor del 70% de la población infantil que debía recibir la vacuna ya fue inmunizada.

Esto significa que de más de 300,000 menores de cinco años considerados población meta, unos 210,000 recibieron la protección contra el sarampión, mientras que más de 90,000 todavía permanecen sin la vacuna.

Las autoridades advirtieron que estos menores representan un grupo vulnerable ante una enfermedad altamente contagiosa, que puede provocar complicaciones graves si no cuentan con la protección adecuada.