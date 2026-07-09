Niño de seis meses da positivo a sarampión y Salud confirma brote en San Pedro sula

San Pedro Sula, Honduras.

Esto significa que los niños pueden recibir la primera dosis contra el sarampión a los seis meses, para protegerlos de esta enfermedad altamente contagiosa, por lo que el niño que resultó positivo el miércoles, pudo haber recibido la vacuna a tiempo, dijo.

El médico señaló que la primera dosis de la vacuna contra el sarampión se aplica a los 12 meses de edad y la segunda a los 18 meses, pero debido a la alerta sanitaria, las autoridades de Salud adoptaron desde hace un mes la medida de la dosis cero.

Mejía indicó que el menor, que dio positivo en los estudios realizados por el Laboratorio Nacional de Virología, se encuentra estable. Sin embargo, su caso encendió una nueva alerta debido a que se trata del primer contagio reportado en un lactante en el país.

En conferencia de prensa, el doctor Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, dio a conocer que se trata de un niño de seis meses originario de Cofradía , donde ya se habían confirmado cuatro casos más en un nucleo familiar el domingo.

La Secretaría de Salud informó este jueves que se ha diagnosticado un nuevo caso de sarampión en San Pedro Sula, elevando a cinco el número de contagios en la ciudad y 12 a nivel nacional.

“El último caso que se nos reportó es un niño de seis meses de edad”, expresó, a la vez que insistió en que los padres de familia deben acudir a los establecimientos de salud para vacunar a sus hijos, especialmente a los niños menores de cinco años, quienes pueden presentar complicaciones graves.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el país acumula hasta la fecha 12 casos confirmados de sarampión. Entre los contagios hay personas adultas, un niño de 11 años, adolescentes de 14 y 17 años, y ahora un lactante de seis meses, lo que evidencia el riesgo de transmisión en población no vacunada.

Las autoridades confirmaron además que hay un brote activo de sarampión en San Pedro Sula, concentrado en el sector de Cofradía, donde en los últimos días se han reportado cinco casos positivos y varios sospechosos, todos sin antecedente de vacunación.

La doctora Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones, lamentó que se continúen confirmando casos de una enfermedad prevenible por vacuna y advirtió que la baja cobertura de inmunización ha permitido la existencia de grupos susceptibles en el departamento de Cortés.

García detalló que la cobertura de vacunación contra el sarampión en la Región Sanitaria de Cortés y la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula no alcanza ni el 60%, cuando la meta recomendada es de al menos 95% para reducir el riesgo de propagación del virus.

“Una prueba de que tenemos muchísimos niños sin vacunar es que en dos o tres días solamente en Cofradía se vacunaron más de 1,000 personas, más de 700 son niños menores de 18 meses”, indicó la funcionaria, al señalar que el virus encuentra con facilidad a la población que no ha recibido la vacuna.

También compartió que como parte de la respuesta, la Secretaría de Salud mantiene la búsqueda activa de personas con síntomas sugestivos de sarampión el sector, jornadas masivas de vacunación en Cofradía y movilización de brigadas para apoyar las acciones en el departamento.

El brote también ha alcanzado el ámbito educativo. Salud informó que tres de los casos diagnosticados durante el fin de semana corresponden a estudiantes, por lo que se mantiene coordinación con la Secretaría de Educación para realizar vigilancia, seguimiento y vacunación en los centros donde permanecían los menores.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire. Sus síntomas suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición e incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos enrojecidos y una erupción en la piel que inicia en el rostro y la parte superior del cuello, para luego extenderse al resto del cuerpo.

Aunque muchos pacientes evolucionan favorablemente, el sarampión puede causar complicaciones graves, especialmente en niños, personas inmunosupresas y no vacunadas. Entre ellas se encuentran la neumonía, ceguera, encefalitis e incluso la muerte.