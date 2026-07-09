¿Quién es Ximena Herrera? La tercera confirmada de La Casa de los Famosos México

México.

El exitoso reality show La Casa de los Famosos sigue sorprendiendo a su audiencia con la incorporación de nuevas e interesantes personalidades al encierro. Una de las figuras que más ha llamado la atención y que promete dar mucho de qué hablar por su fuerte personalidad y carisma es la reconocida actriz, modelo y cantante Ximena Herrera.

Carla Ximena Herrera Bowles enfocó su carrera profesional lejos de los escenarios, estudiando la carrera de Mercadotecnia en Boston durante cuatro años, pero su verdadera pasión la llevó a mudarse a México en 2003 para buscar una oportunidad en el mundo del espectáculo.

Tras formarse en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), Herrera comenzó a trabajar en el modelaje publicitario antes de dar el gran salto a la televisión abierta. En este 2026 ya cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la televisión y el cine en América Latina.