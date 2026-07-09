¿Quién es Ximena Herrera? La tercera confirmada de La Casa de los Famosos México

El exitoso reality show La Casa de los Famosos sigue sorprendiendo a su audiencia con la incorporación de nuevas e interesantes personalidades al encierro. Una de las figuras que más ha llamado la atención y que promete dar mucho de qué hablar por su fuerte personalidad y carisma es la reconocida actriz, modelo y cantante Ximena Herrera.
Carla Ximena Herrera Bowles enfocó su carrera profesional lejos de los escenarios, estudiando la carrera de Mercadotecnia en Boston durante cuatro años, pero su verdadera pasión la llevó a mudarse a México en 2003 para buscar una oportunidad en el mundo del espectáculo.
Tras formarse en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), Herrera comenzó a trabajar en el modelaje publicitario antes de dar el gran salto a la televisión abierta. En este 2026 ya cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la televisión y el cine en América Latina.
Su debut se dio en el año 2004 en la telenovela juvenil Corazones al límite, pero rápidamente comenzó a encadenar proyectos de gran relevancia. Participó en grandes melodramas de Televisa como La madrastra (2005), Duelo de pasiones (2006) y Las tontas no van al cielo (2008). El salto al fenómeno de las series fue en el año 2009 destacó en la tercera temporada de El Pantera interpretando a Rosaura, "La reina del narco".
Su papel más emblemático llegó en 2013 al dar vida a Ximena Letrán de Casillas en las primeras temporadas de la exitosa superserie de Telemundo, El señor de los cielos. Su actuación junto a Rafael Amaya le valió múltiples nominaciones en los Premios Tu Mundo, incluyendo "Protagonista Favorita".
El formato de telerrealidad tampoco le es completamente ajeno, ya que cuenta con la experiencia de haber participado en la competencia física y de supervivencia La isla: desafío extremo.