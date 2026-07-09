Muere la cantante británica Bonnie Tyler a los 75 años

Londres

La cantante británica Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito 'Total Eclipse of the Heart', ha muerto a los 75 años, según un comunicado en su página web. Tyler falleció "inesperadamente" en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento, informó su familia en la nota.

"La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada", agregaron.

"Por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia", puntualiza el comunicado. La cantante ha protagonizado una carrera de casi medio siglo en la que dominó géneros como el pop o el rock con su voz ronca y potente, con grandes éxitos como 'It's a Heartache' y 'Total Eclipse of the Heart'.

Tyler había sido sometida recientemente a una operación intestinal en el Hospital de Faro, en la región del Algarve de Portugal, país en el que residía desde hacía varios años para disfrutar de un clima más benigno que en su Gales natal.

La artista fue ingresada de urgencia en mayo para aquella intervención quirúrgica de emergencia, tras la que se le indujo un coma para facilitar su recuperación.

El mes pasado, un portavoz de la cantante informó de que ya había salido del coma, aunque calificó su estado de muy grave, por lo que permaneció ingresada en la unidad de cuidados intensivos del citado hospital.