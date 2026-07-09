Jóvenes hallados muertos en la colonia 14 de Enero eran primos; habrían sido raptados

Las autoridades identificaron los cuerpos de los dos jóvenes encontrados sin vida y con signos de tortura entre la maleza de un área verde en la colonia 14 de Enero, en Tegucigalpa. Se trata de dos primos, ambos menores de 16 años, identificados como Andy Josué Enríquez y Ángel Josué Amador Enríquez.
De acuerdo con las investigaciones policiales, los menores fueron raptados por presuntos pandilleros cerca de la estación de bomberos de la colonia El Carrizal, en Comayagüela, donde los obligaron a subirse a una mototaxi. Al momento del rapto, las víctimas se dirigían hacia la colonia Columbus —ubicada muy cerca de donde fueron asesinados— para visitar a un familiar.
Residentes de la colonia 14 de Enero relataron que escucharon varias detonaciones de arma de fuego alrededor de las 10:00 de la noche del lunes. Posteriormente, el martes a eso de las 6:40 de la mañana, personas que transitaban por el lugar hallaron los cadáveres y alertaron a las autoridades.
Horas después del hallazgo, el personal de Medicina Forense realizó el levantamiento de los cuerpos tras procesar la escena del crimen. Ayer miércoles, los familiares de los jóvenes acudieron a la morgue judicial para reclamar sus restos.
Por su parte, las autoridades policiales informaron que continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del doble crimen y dar con el paradero de los responsables.