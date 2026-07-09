Jóvenes hallados muertos en la colonia 14 de Enero eran primos; habrían sido raptados

Tegucigalpa

Las autoridades identificaron los cuerpos de los dos jóvenes encontrados sin vida y con signos de tortura entre la maleza de un área verde en la colonia 14 de Enero, en Tegucigalpa. Se trata de dos primos, ambos menores de 16 años, identificados como Andy Josué Enríquez y Ángel Josué Amador Enríquez.

De acuerdo con las investigaciones policiales, los menores fueron raptados por presuntos pandilleros cerca de la estación de bomberos de la colonia El Carrizal, en Comayagüela, donde los obligaron a subirse a una mototaxi. Al momento del rapto, las víctimas se dirigían hacia la colonia Columbus —ubicada muy cerca de donde fueron asesinados— para visitar a un familiar.