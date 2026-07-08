Capturan a mujer con armas de fuego durante operativo militar en Rigores, Colón

Rigores, Colón

La operación fue realizada por efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, quienes requirieron a la sospechosa por suponerla responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso comercial.

Una mujer fue capturada por miembros de las Fuerzas Armadas durante un operativo ejecutado en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón , como parte de las acciones de seguridad que se desarrollan en apoyo a la Policía Nacional.

Durante la inspección, las autoridades decomisaron un rifle calibre 22, un revólver calibre 38 y más de 50 proyectiles sin percutir para ambas armas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el armamento asegurado podría estar relacionado con la comisión de múltiples hechos delictivos registrados en el departamento de Colón, por lo que será sometido a los respectivos análisis balísticos.

La detenida fue puesta a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con el proceso investigativo para determinar su posible participación en otros ilícitos y el origen de las armas decomisadas.

El operativo se desarrolló en la comunidad de Rigores, un sector donde en los últimos días las fuerzas de seguridad han intensificado los allanamientos y patrullajes como parte de una estrategia para combatir las estructuras criminales que operan en la zona.

Las Fuerzas Armadas informaron que estas acciones forman parte del trabajo coordinado que mantiene la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch con la Policía Nacional para fortalecer la seguridad en el departamento de Colón.

Asimismo, la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch indicaron que los operativos continuarán en distintos municipios con el objetivo de localizar armas de fuego ilegales, capturar a personas vinculadas a actividades delictivas y reducir la incidencia criminal.