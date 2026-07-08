Estas son las cuatro rutas alternas para evitar el tráfico por el túnel UTH-Río Blanco

San Pedro Sula, Honduras

La construcción del túnel en el sector de Río Blanco, a inmediaciones de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), marca el inicio de una de las obras viales más importantes para mejorar la movilidad entre los bulevares del Norte y Armenta y el segundo anillo de circunvalación, uno de los corredores con mayor circulación vehicular de la capital industrial. Aunque el proyecto busca solucionar uno de los principales puntos de congestionamiento vial de la ciudad, durante los próximos meses implicará cierres parciales de carriles, desvíos y cambios en la circulación.

Ante este escenario y dado que ya se ordenó el inicio de las obras, las autoridades municipales recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos, salir con mayor anticipación y utilizar rutas alternas para reducir los tiempos de viaje. Por este sector transitan diariamente miles de vehículos particulares, unidades de transporte público y transporte pesado que se desplazan entre el este y oeste de San Pedro Sula, y viceversa, por lo que se prevén congestionamientos, especialmente durante las horas pico.

Cuatro rutas alternas

Recorrido 1: Los conductores que se desplacen desde el sector de la Fesitranh con destino a Armenta o zonas aledañas podrán tomar el desvío hacia El Zapotal. Deberán recorrer aproximadamente 3.5 kilómetros hasta el acceso a la nueva plancha vial, ubicada antes de llegar a la comunidad de El Zapotal. Desde ese punto continuarán dos kilómetros más por la vía que pasa frente a Ciudad Jaraguá hasta llegar a la rotonda que conecta el bulevar Mackey con el de Armenta, evitando el tramo donde se ejecutan las obras del túnel en Río Blanco. Recorrido 2: Los conductores que circulen desde el segundo anillo de circunvalación o el bulevar del Norte con destino a Armenta podrán tomar el desvío hacia El Zapotal como ruta alterna. Desde allí deberán continuar por la nueva plancha vial, pasar frente a Ciudad Jaraguá y seguir hasta la rotonda que conecta el bulevar Mackey con el bulevar Armenta, evitando el sector de Río Blanco, donde se ejecutan las obras del túnel.

Recorrido 3: Los conductores que se desplacen desde Armenta, Altara, Altia y sectores aledaños con destino al bulevar del Norte podrán utilizar un acceso provisional por la colonia Los Álamos, que la Alcaldía anunció que habilitará como ruta alterna durante la construcción del túnel. El ingreso se ubica media cuadra después de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). Actualmente, la calle permanece cerrada con un portón , el cual será retirado para permitir el paso vehicular. Desde ese punto, los conductores deberán recorrer aproximadamente cuatro cuadras y luego girar a la izquierda para reincorporarse al bulevar del Norte, impidiendo el tramo donde se desarrollan las obrasdel túnel. Recorrido 4: Los conductores que se desplacen desde el centro de la ciudad con destino al sector de Armenta y zonas aledañas podrán utilizar la ruta que conecta Jardines del Valle con la Stibys , la cual se incorpora al bulevar Mackey . También podrán acceder directamente por el bulevar Mackey desde su conexión en el sector de la morgue , evitando el tramo intervenido por la construcción del túnel en Río Blanco. Las obras durarán seis meses. El proyecto recibió ayer el pitazo inicial para arrancar en el sector noroeste de San Pedro Sula y busca resolver uno de los puntos más conflictivos de la ciudad en materia de movilidad. La construcción del túnel permitirá que los vehículos procedentes del bulevar Armenta continúen su recorrido por debajo del puente de Río Blanco, eliminando el cruce que actualmente provoca largas filas a inmediaciones de la UTH.

De acuerdo con la Municipalidad de San Pedro Sula, por esta intersección circulan aproximadamente 20,000 vehículos cada día. La inversión asciende a L33,432,463.07 y, una vez concluida la obra, prevista para ejecutarse en seis meses, reducirá significativamente los tiempos de desplazamiento y mejorará la conectividad entre el bulevar del Norte, el segundo anillo de circunvalación y el bulevar Armenta. Las autoridades también recomiendan utilizar calles colectoras y vías secundarias, respetar la señalización temporal y atender las indicaciones de los agentes de tránsito para mantener la fluidez vehicular y reducir los tiempos de espera.

Comerciantes, preocupados

La construcción del túnel no solo modificará la circulación de vehículos, también tendrá un impacto directo en la economía de decenas de personas que dependen del constante flujo vehicular para generar ingresos. Uno de ellos es Luis Tejada, quien desde hace 12 años trabaja como lavador de carros en el sector y teme que la disminución del tránsito afecta el sustento de su familia.

"De aquí hacemos para nuestra comida, sale el gasto de estudio de nuestros hijos. Nos preocupa porque, aunque dicen que pueden ser seis meses, podría extenderse a más tiempo", expresó. Tejada explicó que muchos de sus clientes aprovechan su paso por Río Blanco para lavar sus vehículos, por lo que estima que durante la construcción la demanda disminuirá considerablemente. La construcción del túnel permitirá que los vehículos procedentes del bulevar Armenta continúen su recorrido por debajo del puente de Río Blanco, eliminando gran parte de los cruces que actualmente provocan largas filas y retrasos en la circulación.